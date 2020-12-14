Alaşehir Belediyesinde kadrolu işçilerin yüzünü güldüren sözleşme

Alaşehir Belediyesi bünyesinde çalışan kadrolu işçileri kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Alaşehir Belediyesi ile yetkili sendika Hizmet İş Sendikası arasında sürdürülen Toplu İş Sözleşmeleri görüşmeleri neticesinde 3 yıllık anlaşma sağlandı.

Alaşehir Belediyesi’nde çalışan kadrolu işçiler için yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanması üzerine Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Alaşehir Belediyesi ile Hak İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet iş sendikası arasında imzalan toplu iş sözleşmesi imza törenine Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil katıldı.

Alaşehir Belediyesi başkanlık makamında gerçekleştirilen imza töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, belediye bünyesinde çalışan tüm işçileri önemsediklerini belirterek, "Biz büyük bir aileyiz. Göreviniz ne olursa olsun, en üst kademeden en alt kademeye kadar tüm arkadaşlarımızın bizim yanımızda ayrı bir yeri ve değeri var. İşçi arkadaşlarımıza her zaman saygı duyuyoruz. Toplu iş sözleşmemiz herkese hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil ise, "Yaptığımız görüşmeler neticesinde üç yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardık. 1. yıl yüzde 12, 2. yıl için enflasyon+ 2 puan refah payı, 3. yıl için ise enflasyon+3 puan refah payı olarak belirledik. İşçimizi enflasyona ezdirmedik. Sözleşmemizde hem çalışanlarımızın hem de belediyemizin bütçesini gözeterek toplu iş sözleşmesi imzaladık. Başta Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu olmak üzere bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmemiz işçimize, sendikamıza ve belediyemize hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.

Konuşmaların ardından kadrolu işçileri kapsayan ve 3 yıl süreli Toplu İş Sözleşmesi Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil tarafından imzalandı.

Alaşehir Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası tarafından imzalan Toplu İş Sözleşmesi, kadrolu işçiler için 1. yıl yüzde 12, 2. yıl için enflasyon+ 2 puan refah payı, 3. yıl için ise enflasyon +3 puan refah payı zam yapıldı.

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