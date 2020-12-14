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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehzadeler Belediyesi’nin yeni yatırımı amatörü ihya edecek

İHA

Şehzadeler Belediyesi’nin yeni yatırımı amatörü ihya edecek

Şehzadeler Belediyesi, amatör spor kulüplerinin büyük bir eksiğini giderecek, ilçe sporuna önemli bir katkı sağlayacak Ahmet Bedevi Mahallesi Spor Tesisi’nin temelini dualarla attı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Tesisimiz, 1 milyon 416 bin TL’ye mal olacak. 15 Nisan 2021’de tamamlamayı planladığımız tesisimiz, tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in daha önce sözünü verdiği Ahmet Bedevi Mahallesi Spor Tesisi’nin temeli dualarla atıldı. Covid 19 salgını nedeniyle geniş katılımlı bir törenin yapılmadığı temel atma etkinliğinde belediye başkan yardımcıları ve mahalle muhtarları hazır bulundu.

“Sporun, sporcunun yanındayız”
Törende konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, pandemi şartları nedeniyle kendileri açısından önemli olan bir hizmetin temelini kurban keserek, dua ederek atmak istedikleri için sınırlı bir katılımcı ile temel attıklarına dikkat çekerek, “İnşallah açıldıktan sonra belediyemiz tarafından işletilecek bu tesiste bu mahallemizin takımı Nurlupınarspor Kulübü olmak üzere ilçemizdeki amatör spor kulüpleri antrenmanlarını rahatlıkla, huzur içerisinde, her türlü imkana sahip bir şekilde yapabilecekler. Sporun ve sporcunun, gençlerimizin bugüne kadar hep yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.” dedi.

1 milyon 416 bin TL’ye mal olacak
16 Kasım 2020 tarihinde başlayan projenin, 15 Nisan 2021 tarihinde tamamlanacağını ve 1 milyon 416 bin TL’ye mal olacağını açıklayan Başkan Çelik, toplam tesis inşaat alanın 4 bin 60 metrekare olduğunu söyledi. Tesis içerinde yer alacak halı saha hakkında bilgi veren Başkan Çelik, “Halı sahanın ebatı 2 bin 400 metrekaredir. Saha zemin alt yapısında; yağmur suyunun drenajı kusursuz çalışacaktır. Saha üzerinde herhangi su birikmesi olmayacaktır. Üst zemin kaplaması olarak da; 55 milimetre kalınlığında sentetik çim kullanılacaktır. Bu sayede istenilen kalitede zemin kalitesi elde edilmiş olacak, her türlü futbol müsabakasına ve antrenmanına uygun olacaktır. Sahanın etrafı komple tel örgü ile kapatılacak olup saha aydınlatması görüş mesafesini karşılayacak şekilde imal edilecektir.” şeklinde konuştu.

Tesiste neler var?
Tesis binasının 100 metrekare olacağını kaydeden Başkan Çelik şöyle devam etti: “İki ayrı bölümde toplam 8 adet duş alma yeri ve 8 adet tuvalet olacaktır. Ayrıca bir malzeme odası ve 1 görevli odası yer alacaktır. Binanın temeli 40 santimetre kalınlığında radye olarak tasarlanmıştır. Ayrıca zemin su yalıtımını sağlamak için 3+3 milimetre iki kat bitümlü su yalıtımı mevcuttur. Bina içi ıslak hacimler seramik, diğer bölümler sıva üstü boya yapılacaktır. Kapı ve pencereler PVC doğrama olacaktır. Bina çatı sistemi teras olduğu için çatı su yalıtımına ayrıca önem verilmiştir. Teraslarda çift bileşenli çimento esaslı tam elastik su yalıtım malzemesi kullanılmıştır.” Tesis için yapılacak çevre düzenlemesi hakkında da bilgi veren Başkan Çelik, “Yaklaşık 4 dönümlük alanda yapılacak olan bu spor tesisi için çevre düzenlemesi de kullanıma en uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. Projesinde belirtilen bölgelerde 700 metrekarelik alanda 8 santimetre kalınlığında kilit parke döşemesi yapılacaktır. Toplam 82 metre uzunluğunda yol ve bahçe için bordür çalışması yapılacaktır. Tüm tesis etrafı 260 metre uzunluğunda çevre duvarı ile çevrelenecektir. Çevre duvarı üstünde 1,50 metre yüksekliğinde panel çit olacaktır. Tesis içinde projesinde belirtildiği şekilde 910 metrekarelik yeşil alan çalışması gerçekleştirilecektir.” dedi.

Destek verenlere teşekkür etti
Projeye destek verenlere teşekkür ederek sözlerini sürdüren Başkan Çelik şöyle dedi: “Bu projemizde desteklerini esirgemeyen Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanımız, Manisalı hemşehrimiz Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, AK Parti Manisa Milletvekillerimize, Valimize, Kaymakamımıza, başkan yardımcılarımız ve meclis üyelerimiz ile tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız burada. Onlara da hayırlı olsun. Yapılan eserlerin korunması ve muhafazası yapılması kadar önemli. Bu noktada muhtarlarımız bizim gören gözümüz, işiten kulağımız. Yatırımlarımızın korunması için cansiperane çalışıyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum.”
Başkan Çelik’in açıklamalarının ardından kurban kesilerek, dua edildi. Daha sonra butona basılarak dev tesisin ilk harcı temele atıldı.

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