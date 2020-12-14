Manisa’da polise iletişim eğitimi

Manisa’nın Salihli ilçesi başta olmak üzere 11 ilçe ile 3 Bölge Trafik Denetleme İstasyonunda görevli personele trafik denetimlerinde “Stresle Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü” konulu empati eğitimi verildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Trafik Tescil Denetleme Büro Amiri İsmail Çakır ve Kıdemli Başpolis Mustafa İpek tarafından Salihli başta olmak üzere Ahmetli, Turgutlu, Kula, Selendi Köprübaşı, Demirci, Alaşehir, Sarıgöl, Gölmarmara ve Gördes İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Büro Amirliği ile Salihli, Kula ve Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyonunda görevli trafik personeline halkla ilişkiler eğitimi verildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maskeli gerçekleştirilen ve yaklaşık 4 saat süren eğitimde polisin halkla ilişkileri, aynı zamanda yüksek streste çalışan trafik personeline stres ve öfke ile baş edebilme yöntemleri anlatıldı.

Halkla daha çok temas halinde olan trafik polislerine verilen eğitimin çok faydalı olduğunu belirten Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, her ilçeye giderek personele eğitim veren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amiri İsmail Çakır ve Kıdemli Başpolis Mustafa İpek’e teşekkür etti.

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