Jeopark Belediyeler Birliğinden ‘Saldırı’ açıklaması “Baraj inşasının jeomirasımıza etkisi bulunmamaktadır” “Koruma sıkıntısı bulunmamakta”

Jeopark Belediyeler Birliği, Salihli Gümüş Çayı üzerinde inşa edilecek olan baraj dolayısıyla bazı sivil toplum örgütlerinin “jeoparka saldırı” yapıldığı şeklindeki açıklamaları üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Söz konusu baraj inşaatının yapıldığı alanda UNESCO Jeoparklar Ağı tarafından resmi olarak tescillenmiş herhangi bir jeositimiz bulunmamaktadır. ‘Kula Salihli Küresel Jeoparkı’na saldırı’ şeklindeki haber ve açıklamalar, KulaSalihli UNESCO Global Jeoparkı’nın yeteri kadar tanınmaması, küresel jeoparkların felsefesinin yeterli düzeyde bilinmemesinden kaynaklanmaktadır” denildi.

Jeopark Belediyeler Birliği tarafından yapılan açıklamada, “Jeoparklar, dünyanın jeolojik geçmişine tanıklık etmiş, manzara ve peyzaj özellikleri açısından benzerlerinden ayrılan, insan eliyle oluşturulması mümkün olmayan, çeşitli nedenlerle yok olma tehdidi altındaki doğal oluşum (jeolojik mirasın /Jeomirasın) ve kültürel miras öğelerinin bir arada bulunduğu, sınırları UNESCO kriterlerine uygun olarak belirlenmiş ve yönetimi planlanmış doğal koruma alanlardır. Jeoparklar yukarıda sözü edilen jeolojik ve kültürel mirasın korunmasını amaçlarken aynı zamanda bulundukları yörenin gelişmesini, yöre halkının sürdürülebilir ekonomik kalkınmasını hedefleyen alanlardır. Bu nedenle genel kanının aksine jeoparklar sadece taştan ibaret alanlar olmadıkları gibi insansız alanlar da jeopark değildirler. Bu özellikleri ile jeoparklar diğer doğa koruma statülerinden farklı olarak yerel halkın sürdürülebilir ekonomik faaliyetleri ile çelişmeyen, yöre halkıyla çatışmayan koruma alanlarıdır. Jeoparklarda jeositlerin korunması, daha çok yöre halkının eğitim ve kültür seviyesinin geliştirilmesi, turizm ve bağlı yan sektörlerde çalışan yöre halkının jeoturizmden gelir elde etmesi gibi dolaylı süreçler neticesinde halkta koruma bilincinin oluşturulması yoluyla yapılır.” ifadeleri kullanıldı.



“Koruma sıkıntısı bulunmamakta”

Yapılan açıklamada, “Jeoparkın korunmasıyla ilgili bir sıkıntı olmadığı vurgulanan açıklamada, “KulaSalihli Küresel Jeoparkı ülkemizin ve Türk Dünyasının tek UNESCO etiketli Küresel Jeoparkıdır. Jeopark alanının yönetiminden Jeopark Belediyeler Birliği sorumlu olup, jeoparkın yönetimine ilişkin her türde kararlar, UNESCO kriterleri, uluslararası evrensel ilkeler dikkate alınarak her ay toplanan Jeopark Belediyeler Birliği Encümen ve 6 ayda bir toplanan Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi tarafından alınmaktadır. Bütünü ile Kula ve Salihli ilçelerinin idari sınırlarını kapsayan KulaSalihli Küresel Jeopark alanı içerisinde jeolojik, jeomorfolojik, jeoarkeolojik ve kültürel açıdan öneme sahip toplamda 73 adet jeosit bulunmaktadır. Söz konusu sitlerin korunması ve jeokorumanın izlenmesi hem Jeopark Belediyeler Birliğinin aldığı tedbirler ve hem de yöre halkının bilinçlendirilmesi yoluyla gerçekleşmektedir. Dolayısı ile Jeopark alanı içerisinde bulunan ve UNESCO Jeoparklar Ağı tarafından tescillenmiş mevcut sitlerin hiçbirinde herhangi bir koruma sıkıntısı bulunmamaktadır.” denildi.



Jeokoruma Vurgusu

“2015 yılı itibari ile UNESCO Global Jeoparklar Ağı, Jeoparkların sürdürülebilir kalkınma alanı olmasına büyük bir önem vermiş ve bu nedenle jeoparkların sınırlarının belirlenmesine ilişkin çeşitli kriterler belirlemiştir” denilen açıklamada, “Yine son dönem jeoparkların sınırlarının, buraların kalkınmaya yönelik rollerinin önemsenmesi nedeniyle bulundukları yerleşim birimlerinin idari sınırları esas alınarak belirlenmesine önem atfedilmiştir. Ancak bu durum jeopark sınırları dahilindeki (tescillenen jeosit alanları dışında) bütün sahaların koruma alanı olarak belirlenmesi anlamına gelmemektedir. Jeoparklar geniş alanları kapsasa da jeokoruma sadece alan içerisinde bulunan, Jeolojik miras açısından öneme sahip ve UNESCO Jeoparklar Ağı tarafından jeosit olarak tescillenmiş alanlar için geçerlidir. Söz konusu jeositler dışındaki alanlar yöre halkının, merkezi ve yerel yönetimleri ile diğer kurumların her türlü faaliyetine açık alanlardır. Bu kurumlar, ilgili alanda yöre halkının ekonomik gelişmesine katkı sağlayacak her türde altyapı geliştirme faaliyetlerinde bulunabilirler. Başka bir ifade ile jeoparklar, koruma altında bulunan jeositlerin dışındaki alanların kullanımına (tarımhayvancılık, yol, baraj inşası, maden ocağı, katı atık bertarafı gibi) herhangi bir sınırlama getirmez. Bu konuda söz konusu faaliyetlerin herhangi bir jeosite ve bu jeositin peyzaj özelliklerine zarar vermemesi esastır.” ifadeleri kullanıldı.



“Baraj inşasının jeomirasımıza etkisi bulunmamaktadır”

Jeopark Belediyeler Birliğinden yapılan açıklama şöyle tamamlandı: “Son günlerde bazı sivil toplum örgütleri ve basının gündeminde Kula Salihli Küresel Jeoparkı, Karaağaç Mahallesi’nde (Salihli) Gümüş Çay’ı üzerinde baraj inşaatı gerçekleştirildiği, söz konusu inşaatın “jeoparka saldırı” olduğu şeklinde birtakım açıklamalar yer almaktadır. Söz konusu baraj inşaatının yapıldığı alanda UNESCO Jeoparklar Ağı tarafından resmi olarak tescillenmiş herhangi bir jeositimiz bulunmamaktadır. Aynı şekilde, söz konusu sahada daha önce yayınlanmış ve yerbilimleri ile ilgili bilimsel değere sahip ve dolayısı ile gelecekte de tescillenmesi gereken herhangi önemli bir alan da mevcut değildir. Bu nedenle söz konusu baraj inşasının jeomirasımıza herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. İlgili baraj inşasının olası ekolojik arkeolojik ve diğer etkileri ilgili uzman, kurum ve kuruluşlarca değerlendirilmeli ve denetlenmelidir. Söz konusu olası etkiler jeokoruma faaliyetlerinin dışında kalan hususlardır. Yukarıda belirtilen nedenlerle son günlerde bazı sivil toplum örgütleri ve basının gündeminde yer alan “Kula Salihli Küresel Jeoparkı’na saldırı” şeklindeki haber ve açıklamalar, KulaSalihli UNESCO Global Jeoparkı’nın yeteri kadar tanınmaması, küresel jeoparkların felsefesinin yeterli düzeyde bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

