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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hem üretime hem de istihdama katkı

İHA

Hem üretime hem de istihdama katkı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinde kullanılacak olan kilit parke taşının belediye bünyesinde üretilmesini ön gören projesiyle Salihli’de hayata geçirilen Beton ve Büz Fabrikası, 2020 yılında 661 bin metrekare kilit parke taşı üretti. Aynı fabrikada ayrıca 50x10x20 ebatlarında 58 bin 450 metre bordür üretimi yapıldı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde yaklaşık 16 milyon liralık yatırımla Salihli ilçesinde hayata geçirilen Alt ve Üstyapı Beton, Parke, Bordür ve Büz Fabrikası, 2020 yılında da üretime ara vermeden devam etti. Günlük 2 bin 500 metrekare üretim kapasitesi bulunan fabrika, 2020 Eylül ayında kapasite arttırımına giderek bu sayıyı günlük 5 bine çıkarmıştı. Geride kalan sürede yalnızca 2020 yılında Beton ve Büz Fabrikası’nda 661 bin metrekare kilit parke taşı üretildiği belirtildi. Aynı fabrikada ayrıca 50x10x20 ebatlarında 58 bin 450 metre bordür üretimi yapıldı. Ocak ayı baz alınıp, 10 Aralık tarihi itibariyle fabrikada kilit parke taşı ve bordürün yanı sıra 4657 adet 150’lik beton boru, 21869 adet 200’lük beton boru, 335 adet 300’lük beton boru, 200 adet 400’lük beton boru, 191 adet 500’lük beton boru, 200 adet 600’lük beton boru, 323 adet boyun bileziği, 654 adet konik ile çok sayıda çeşitli çaplarda beton bilezik, 2 ve 3 taban delikli 200’lük çıkış da üretildi.

“Üretim sürecek”
Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak başta MASKİ Genel Müdürlüğü olmak üzere altyapısı tamamlanan bölgelerde üst yapı çalışmalarının hızla yapıldığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisalının parası Manisa’da kalsın anlayışıyla hizmetlerimizi yürütüyoruz. Salihli’de hayata geçirdiğimiz Beton ve Büz Fabrikası da bu anlayışla ortaya çıktı. Kamu kaynaklarının etkin kullanılması amacıyla hayata geçirdiğimiz fabrika hem üretime hem de istihdama katkı sağlıyor. 2020 yılı içerisinde pandemi döneminden geçiyor olmamıza rağmen üretime devam ettik. Ortaya çıkan üretim miktarlarını ihaleyle almış olduğumuzu düşünürsek, ciddi fiyatlar ortaya çıkardı. Sonuç itibariyle bunları kendimiz ürettik. Bu miktarları arttırarak, yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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