Kestiği ağacında altında kalarak can verdi

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'Sizce kim bu bebek?'

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde kaçak kestiği çam ağacının altında kalan bir vatandaş hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, bugün saat 11.00 sıralarında Akhisar’a 35 kilometre uzaklıkta bulunan Sağrakçı Mahallesi Arız mevkiinde ormanlık alanda izinsiz olarak kestiği çam ağacının altında kalan 68 yaşındaki Mustafa Ali Erkan olay yerinde hayatını kaybetti. Eşinin eve gelmesinin geciktiğini fark etmesinin ardından jandarma ekiplerinin geniş çaplı yaptığı inceleme sonrası Mustafa Ali Erkan’ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Hayatını kaybettiği anlaşılan Mustafa Ali Erkan, İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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