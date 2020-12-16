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Suları çekilen baraj gölü tarım alanına döndü Kapasitesinin sadece yüzde 7’sinde su bulunan Afşar Baraj Gölü için tehlike çanları çalıyor Bu sene yaşanan kuraklığın en fazla hissedildiği Manisa’daki Afşar Baraj Gölünün suları çekilince gölün çevresi tarım alanına döndü MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay: “Afşar Barajımız şuanda yüzde 7 kapasitede bulunmakta ve arazisinde tarım faaliyetleri başlamış durumda” “Yağışların azalması, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının bu oranlara düşmesi önümüzdeki yaz Manisa’daki tarımı olumsuz yönde etkileyecektir” “Bu sıkıntıları yaşamaya devam edersek önemli tedbirlerin alınması gerekmekte”

İHA

Suları çekilen baraj gölü tarım alanına döndü Kapasitesinin sadece yüzde 7’sinde su bulunan Afşar Baraj Gölü için tehlike çanları çalıyor Bu sene yaşanan kuraklığın en fazla hissedildiği Manisa’daki Afşar Baraj Gölünün suları çekilince gölün çevresi tarım alanına döndü MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay: “Afşar Barajımız şuanda yüzde 7 kapasitede bulunmakta ve arazisinde tarım faaliyetleri başlamış durumda” “Yağışların azalması, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının bu oranlara düşmesi önümüzdeki yaz Manisa’daki tarımı olumsuz yönde etkileyecektir” “Bu sıkıntıları yaşamaya devam edersek önemli tedbirlerin alınması gerekmekte”

Manisa’da Alaşehir Çayı üzerinde sulama, içme suyu ve taşkın kontrolü amacıyla 1977 yılında hizmete giren 84 milyon metreküp su hacmine sahip Afşar Baraj Gölünde su seviyesi yüzde 7 oranına düştü. Suları çekilen baraj gölünün etrafı tarım alanına dönerken Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay yaşanan kuraklığın bu şekilde devam etmesi halinde ciddi önlemler ve tedbirler alınmasının kaçınılmaz olacağını söyledi.
Manisa’nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçe sınırları içerisinde Alaşehir Çayı üzerinde, sulama, içme suyu ve taşkın kontrolü amacı ile 19731977 yılları arasında inşa edilen 84 milyon metreküp hacme sahip Afşar Baraj Gölünün her yıl azalan su seviyesi bu sene kapasitesinin yüzde 7 oranına düşmesine neden oldu. Suların çekildiği alanlar tarım arazisine dönerken hem yeraltı hem de yerüstü sularının hızla azalmasının ciddi anlamda tedbirleri gündeme getirebileceğini belirten MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay vatandaşlara, su kullanımına özen gösterilmesi, israf edilmemesi ve tasarruflu olunması çağrısını yineledi.

"Baraj kapasitesi yüzde 7 oranına düştü"
Su seviyesi yüzde 7 oranına düşen ve Alaşehir ilçe merkezinin içme suyu ve çevresindeki tarımsal sulamada kullanılan Afşar Baraj Gölünde incelemelerde bulunan MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Afşar Barajımız şuanda yüzde 7 kapasitede bulunmakta ve arazisinde tarım faaliyetleri başlamış durumda. Afşar Barajımız Alaşehir ilçe merkezinin içme suyunu ve çevresindeki sulama faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakta. Baraj gölünün kapasitesinin düşmesi nedeniyle hem geçtiğimiz yaz Alaşehir ilçemizin içme suyunda sıkıntı olmasına hem de sulamada sıkıntılar yaşanmıştır. Görüldüğü gibi su seviyesi sürekli düşmekte, yeraltı suları giderek azalmakta. Bu nedenle herkesin su kullanımına özen göstermesi, israf etmemesi ve tasarruflu olması çağrısını yineliyorum.” diyerek vatandaşları su kullanımında tasarruflu olmaya davet etti.

“Böyle devam ederse önemli tedbirler alınması gerekli”
Yeraltı ve yerüstü sularının hızla azaldığına dikkat çeken Aslay, “Yağışların azalması, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının bu oranlara düşmesi önümüzdeki yaz Manisa’daki tarımı olumsuz yönde etkileyeceği açıktır. Ümit ediyoruz ki bu kış inşallah bol yağışlı olarak geçer ve önümüzdeki yaz bu sıkıntıları yaşamayız. Ancak bu sıkıntıları yaşamaya devam edersek önemli tedbirlerin alınması gerekmekte. Yeraltı ve yerüstü sularının alarm vermeye başlamasıyla tüm illerimizde bir hareketlenme başladı. En son Çanakkale ilimizde Çanakkale Belediyesi birçok önlem almaya başladı. Suların belli miktarda verilmesi, merdiven yıkanması, araç yıkanması, halı yıkanması gibi faaliyetlerin yasaklanması gibi önlemler alınmaya başlandı. Tabii ki bu kuraklık bu sıkıntı devam ederse tüm illerde benzer açıklamaları görmemiz mümkündür.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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