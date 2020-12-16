Akhisarspor çıkışa geçecek



Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) - TFF 1. Lig'de kötü günler geçirip art arda 4 mağlubiyetle alt sıralara demir atan Akhisarspor'da teknik direktör Mesut Dilsöz, kısa sürede toparlanmak istediklerini söyledi. Yeni takımıyla ilk maçına Altınordu deplasmanında çıkıp 3-2'lik mağlubiyete engel olamayan tecrübeli teknik adam, Altay'la oynanacak Ege derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Akhisarspor, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nin zemininin bakımda olmasından dolayı antrenmanlarını Karabulut Sahası'nda sürdürürken, Mesut Dilsöz, hücum ve savunma anlamında eksiklikleri olduğunu belirtip, bunları tamir etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Dilsöz, yaptığı açıklamada, "Önümüzde devre arası transfer dönemi var. Şimdiden transferi konuşmak çok zor, ne olacağını bilmiyoruz. Transfer açılacak mı, açılmayacak mı bilmiyoruz. Onun için çok ileriye dönük konuşmak erken olur. Bizim şimdi önce galibiyetlere ihtiyacımız var" dedi.

Karakterli bir oyuncu grupları olduğunu söyleyen Dilsöz, "Altınordu maçı öncesi takımla yalnız 2 gün çalışabildik. Bu kadar kısa zamanda saha içini çok geliştiremiyorsunuz. Takımla 3 toplantı yapıp bireysel ve gruplar halinde konuştum. Kulüpte sorunlar var ama sorunsuz kulüp yok. Takımda son mağlubiyetler nedeniyle moral bozukluğu var. Çok basit gol yiyoruz. Altay maçından puan veya puanlar alarak özgüvenimizi tekrar yerine getirmek istiyoruz" diye konuştu.

3 EKSİK VAR

İzlandalı orta saha oyuncusu Bjarnason'un devre arasını beklemeden sözleşmesini feshederek ayrıldığı Akhisarspor'da Altay maçı öncesi takımda Hasan Ali, Kadir ve Taha'nın sakatlıkları devam ediyor. Taha ve Kadir çalışmalarını takımdan ayrı salonda sürdürüyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

2020-12-16 11:50:00



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