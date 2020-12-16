Turgutluspor kupada sürpriz arıyor

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 3 mağlubiyetle şampiyonluk yarışında yara alan Turgutluspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 18.45'te başlayacak maçı Turgut Doman yönetecek. Kupada rakibini normal sürede veya eşitlik halinde oynanacak 15'er dakikalık 2 uzatma bölümü ile gerekirse seri penaltılarda mağlup eden taraf tur atlayacak.

Lider başladığı ligde son haftalardaki kötü sonuçlarla zirveden uzaklaşarak moral bozukluğu yaşayan kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig'in son şampiyonu olup ülkemizi bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden güçlü rakibi karşısında sürpriz arayacak. Turgutluspor, bu sezon Türkiye Kupası'nda daha önce Sarıyer ve yine Süper Lig temsilcisi Yukatel Denizlispor'u elemeyi başarmıştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2020-12-16 12:17:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.