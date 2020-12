Şehzadeler'de imzalar ova yolları için atıldı Düzenleme belediyeden mazot desteği borsadan

Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Ticaret Borsası, Şehzadeler ilçesindeki çiftçi ve üreticiler için anlamlı bir işbirliği protokolüne imza attı. İmzalanan protokol kapsamında Manisa Ticaret Borsası, belediyenin ova yollarında gerçekleştirdiği düzenleme çalışmaları için mazot desteğinde bulunacak.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Şehzadeler ilçesindeki çiftçi ve üreticiler için işbirliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında Manisa Ticaret Borsası, Şehzadeler Belediyesi’nin 6,5 yıl önce başladığı ova yolu düzenleme çalışmaları için belediyeye mazot desteğinde bulunacak.



“Çalışmalarınıza destek olmak istedik"

Şehzadeler Belediyesi’nde gerçekleştirilen imza töreni öncesinde konuşan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, ova yollarında gerçekleştirdikleri yol düzenleme çalışmaları için Şehzadeler Belediyesi’ne teşekkür ederek şöyle dedi: “Bizler yolu her zaman medeniyet olarak görüyoruz. Çiftçilerimizin, üreticilerimizin daha güzel yollarda, sarsıntısız bir şekilde tarlalarına gitmesi, ürünlerini işletmelere sorunsuz bir şekilde ulaştırması bizler için son derece önemlidir. Bu çalışmalarınızda bizler de sizlere destek olmak istedik. Özverili çalışmalarınız için Şehzadeler Belediyemize, şahsınızda bu iş için çalışan tüm çalışanlarınıza teşekkür ediyorum.”



“Bir rekora imza attık ”

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise 6,5 yıl önce göreve seçildiklerinde ova yollarının halinin içler acısı olduğunu, üretici ve çiftçilerin bağ, bahçe ve tarlalarına girmekte zorlandıklarını hatırlatarak şunları söyledi: “Şehzadeler ilçemizde 320 bin dönüm tarım arazisi var. Burası bir tarih, kültür ve medeniyet aynı zamanda da bir tarım şehri. Tarım bizim için son derece önemli. Çok verimli arazilerimiz var. Normalde yasal olarak ova yolları bizim görev sahamız içerisinde değil. Yerleşim yerlerinin içiyle sorumluyuz ancak önemli olan üreticimizin, çiftçilerimizin rahat edebilmesi. Bu noktada duyarsız kalamazdık. Bugüne kadar malzemeli ve malzemesiz 4 bin 500 km civarında ova yolu bakımı yaparak bir rekora imza attık.”

Ova yolu düzenleme çalışmalarında çıtayı yükselttiklerini kaydeden Başkan Çelik, “Bundan sonraki hedefimiz önümüzdeki yazdan itibaren her yıl ova yollarında yoğun olarak kullanılan ana arterlerden başlamak üzere 100 km’lik bir soğuk asfalt çalışması yapmak. Üreticilerimiz daha rahat üretim yapabilsin diye, çıtayı hep bir yukarı kaldıracağız. Üreticilerimiz için helali hoş olsun.” dedi.



“Çorbada tuzumuz olsun demeniz takdire şayan"

320 bin dönümün çok geniş bir alan olduğunu ve aynı anda her yere yetişebilmenin mümkün olmadığını kaydeden Başkan Çelik, “Bir de şu var; bu yıl yapıyorsunuz ancak ilk yağmurda yapılan yollar bozulabiliyor. Yapacağımız soğuk asfalt ile birlikte çalışmaların daha uzun olmasını temin etmiş olacağız. Bizim bir talebimiz olmamasına rağmen, sizin bizleri ziyaret ederek çalışmalarımıza destek vermek istemeniz, çorbada bizim de tuzumuz olsun demeniz takdire şayan bir davranıştır. Şahsınızda Borsa Meclisine, üyelerine çok teşekkür ediyorum.” dedi. Yapılan konuşmaların ardından işbirliği protokolü Başkan Çelik ve Başkan Özkasap tarafından imzalandı.

