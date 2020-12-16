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Yunusemre’de bin 304 çiftin nikahı kıyıldı

İHA

Yunusemre’de bin 304 çiftin nikahı kıyıldı

Yunusemre Belediyesi 2020 yılında hayatını birleştirmek isteyen bin 304 çiftin nikah akdini gerçekleştirdi.
Yunusemre ilçesinde 2020 yılı içerisinde yuva kurmak isteyen yaklaşık bin 552 çift evlenmek için Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğu birimine başvurdu. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle belirlenen kurallara uygun olarak çiftlerin nikah akdi yapıldı. İlçede yabancı uyruklu 63 çiftin nikah akdi gerçekleştirilirken; evlenen bayanların yaş ortalaması 27, erkeklerinki ise 29 oldu. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de 2020 yılında 27 çiftin nikahını kıydı. Aile kurumunun önemine dikkat çeken Başkan Çerçi, ailenin toplumun en önemli temel taşı olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “2020 yılında ilçemizde bin 304 çiftin nikahını kıydık. Çiftlerimizin evlilik yolunda birbirlerine sevgi, sadakat ve anlayış içerisinde olması gerekiyor. Çiftlerimizi kutluyor; ömür boyu mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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