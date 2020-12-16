Salihli’dekiAtatürk Evi restorasyonu başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Savaşı’nda önemli kararların alındığı Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi’nde bulunan Atatürk Evi’nin restorasyonu için çalışmalara başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, restorasyon çalışmalarının başladığı Atatürk Evi’ni inceleyerek, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi’nde bulunan Atatürk Evi’nde, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon çalışması yapılacak. Kurtuluş Savaşı’nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 gün kalarak, İzmir’in düşman işgalinden kurtarılmasında yer alan birliklerin nereden, nasıl ve ne şekilde gireceği aynı zamanda bu birlikleri yönetecek olan komutanları belirlediği karargah olarak kullanılan tarihi yapı, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak restorasyon çalışması sonrasında turizme kazandırılacak.



İncelemelerde bulunuldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Salihli ilçesine giderek restorasyon çalışmalarının başlayacağı Atatürk Evi’nde incelemelerde bulundu. Öztozlu’ya incelemeleri sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu eşlik ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı ve Adala Mahalle Muhtarı Ayhan Babacan da hazır bulundu. Öztozlu, binada incelemelerde bulunarak yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



“Restorasyon talebimizi Büyükşehir yerine getirdi”

Adala Mahalle Muhtarı Ayhan Babacan, tarihi binanın restorasyonu için 2 sene önce başvuruda bulunduğunu hatırlatarak, çaresiz kalması sonrasında tarihi yapının restorasyonu için Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduğunu söyledi. Babacan, “Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘biz bu işi yapacağız’ diyerek üstlendiler. Buraya gelerek incelemelerde bulundular. Burası hem Adala Mahallesi için hem de Türkiye için önemli. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk’ün düşmanı İzmir’e döktüğü tarihlerde burada 3 gün kalarak kararlar aldığı biliniyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün burasıyla ilgilendiğini gözlerimle gördüm. İyi bir şey olacağına inanıyorum. Bu inşaat 5 senedir bu şekilde yarım bir halde duruyordu. Yıkılacak gidecek. Bu şekilde yarım kaldı, inşallah tamamlanır” diye konuştu.



“Restorasyon çalışmaları Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Salihli ilçesinde Adala Mahallesi’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı yıllarında burada karargah binası olarak kullandıkları, savaş sırasında önemli kararların alındığı binanın önündeyiz. Binanın restorasyon çalışmaları Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı. Biz de ihale öncesinde tespitlerimizi yaptık. İhalemize çıkacağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla ihale hazırlıkları tamamlandı. Kısa zaman içinde ihalemiz tamamlanarak restorasyon çalışmalarına hız kazandırmış olacağız” dedi.



“Restorasyon çalışmaları Büyükşehir uhdesinde devam edecek”

Salihli Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu da, Atatürk Evi’nin kendileri için tarihi bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Yaptığımız araştırmalarda Atatürk 9 Eylül’de İzmir’e girecek olan komutanları burada yaptığı son toplantıda belirlemiş. Buradaki toplantıda İzmir’e girecek birliklerin nasıl, nereden ve ne şekilde gireceği tespit edilmiş. Biz 2014 yılında göreve geldiğimizde burası kötü bir durumdaydı. Daha sonra Salihli Belediyesi tarafından gerekli restorasyon çalışmaları başlatıldı. Şu anda gördüğünüz şekilde Anıtlar Kurulu’ndan gerekli izinleri alınarak başlatılan çalışmalar daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin uhdesine verildi. Kalan kısmı Manisa Büyükşehir Belediyesi tamamlayarak en kısa sürede Atatürk Evi olarak halkımızın hizmetine sunulacak” diye konuştu.

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