Üzüm kurutma projesinden Silikon Vadisi'nde yöneticiliğe

Emre SAÇLIErsan ERDOĞAN/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinden ABD'deki Silikon Vadisi'ndeki bir şirkette üst düzey yöneticiliğe uzanan başarı öyküsü ile dikkat çeken Salihlili Melisa Tokmak (26), "İleride, diğer yabancı girişimciler gibi insanların hayatına yardımcı olan bir şirket kurmak istiyorum. Bunun yolu ise çok çalışmaktan geçiyor" dedi.

Salihli'de eğitim gördüğü dönemde henüz ilkokuldayken üzüm kurutma projesi geliştiren ve bu projesi ile TÜBİTAK'tan ödül alan Melisa Tokmak, şu an ABD'de bulunan Silikon Vadisi'ndeki bir şirkette üst düzey yöneticilik yapıyor. Tokmak, Salihli'de yaşayan annesi Ayşegül ve babası Sedat Tokmak'ın da gurur kaynağı.

'İNSANLARIN HAYATINA YARDIMCI OLMAK İSTİYORUM'

Başarıya giden yolu Demirören Haber Ajansı´na (DHA) anlatan Melisa Tokmak, ileride Silikon Vadisi'nde diğer yabancı girişimciler gibi insanların hayatına yardımcı olan bir şirket kurmak istediğini belirterek, "Bunun yolu çok çalışmaktan geçiyor" dedi. Başkalarına örnek olması için sosyal medyadan kendi başarı hikayesini paylaştığını anlatan Tokmak, "Bütün Türk gençlerinin kendisine güvenmesini istiyorum. İlkokuldayken bile sürekli üretmek için düşünüyordum. Salihli, bilindiği gibi üzüm sektöründe oldukça ileride ve büyük bir ilçe. Henüz ilkokuldayken üzümleri kurutmak için bir proje hazırladım. Bu projede kullanacak olduğum motoru babamla gittiğimiz buzdolabı tamircisinden temin etmiştik. Bu projem, TÜBİTAK'ta birinci olmuştu. Lise öğrenimimde de yine TÜBİTAK için daha gelişmiş bir proje hazırlamıştım. Bu projemle de optik fizik kullanarak sahte balların ayırt edilmesini amaçlamıştım" dedi.

'BİRÇOK TÜRK GİRİŞİMCİ VAR'

Tokmak "Şu an çalıştığım şirkete de hayalime daha yakın olabilmek için geçtim. Benim gibi çok çalışan insanların yanında olduğu ve yaptıkları işlerin etkisinin çok olduğunu gördüğüm için bu şirkete geçtim. Girişimci insanlar, çalışkan insanlar hep kendi şirketlerini kurup, dünyanın çözülmesi zor olan sorunlarını çözmek, insanların yaşamlarına yardımcı olmak istiyorlar. Burada birçok Türk girişimcimiz de var. Birçok girişimci insan hayatına yardımcı olmak için çaba sarf ediyor. Ben de inşallah burada, diğer yabancı girişimciler gibi ilerde insanların hayatına yardımcı olan bir şirket kurmak istiyorum" dedi.

'ONUNLA HER ZAMAN GURUR DUYDUK'

Tokmak'ın babası Sedat Tokmak ise "Melisa'nın başarıları ile gurur duyuyoruz. Çocukluğundan bu yaşına kadar bizi her zaman gururlandırdı. Melisa, Salihli Altınordu İlkokulu'nda eğitim görürken ne ise dünyanın büyük şirketlerinde çalışırken de bizim için aynı" dedi.

4´ÜNCÜ SINIFTA İKEN BENİ HAZIRLAMIŞTI

Anne Ayşegül Tokmak ise "Melisa, henüz ilkokul 4'üncü sınıftayken, 'Anne çok istediğim 45 lise var. Ben bunlardan birisini kazanıp gideceğim. O gün geldiğinde benim için de senin için de zor olacak. İkimiz de buna hazırlıklı olalım' demişti. O gün geldiğinde, ikimiz de buna hazırdık" dedi. Anne Tokmak, "Bir anne olarak kızımla her zaman gurur duydum. Kızım küçüklüğünden itibaren çok zekiydi. Açıkçası, 'Her zaman yanımda olsun' diye bu kadar da zeki olmasını istemedim. Bu çok güzel, gurur ve onur verici bir şey ama bir anne için çocuğunun küçük yaşlardan itibaren yanından ayrılması çok zor bir şey. 14 yaşından beri eğitimine dışarıda devam ediyordu. En büyük hedefi Stanford Üniversitesi'ydi ve orayı kazandı. O her zaman ne yapması gerektiğini biliyordu. Biz sadece onun arkasında durduk. Ona her zaman güvendik" diye konuştu.

'HİNDİSTAN'DA DİL ÖĞRENDİ, İLK OLARAK FACEBOOK'TA İŞE BAŞLADI'

Hayali olan Stanford Üniversitesi'ne gitmek için İngilizceyi çok iyi konuşması gerektiğinden eğitimine yurt dışında devam ettiğini söyleyen Melisa Tokmak, "Üniversiteye Amerika'ya gideceğim için lisenin son iki yılını okumak için uluslararası birkaç okula başvuru yaptım. Birinci sıraya Hindistan'ı yazdım. Her ülkeden 12 öğrenci seçiliyor. Ben de Hindistan'a gittim hem de tek başıma ve iki sene orada okudum. Facebook'ta işe başladığımda benim pozisyonuma tüm dünyadan sadece 7 kişi alınmıştı. Ürün yöneticisi olarak işe başladım. Ama ben, kendi etkimin daha büyük olacağı bir yerde olmak istedim. O nedenle şimdi çalıştığım şirketten teklif alınca kabul ettim ve bir yıldır da buradayım. Geçtiğimiz sene, gece gündüz çalıştık. Hatta bazı günler, günde 20 saatten fazla çalışıyorduk. Şirketi, 1 senede 3,5 kat büyüttük. Şirketi, Silikon Vadisi'nin makine öğrenimi üzerine projeler geliştiren en önemli şirketlerinden biri haline getirdik. " DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI Ersan ERDOĞAN

2020-12-16 17:43:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.