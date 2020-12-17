Salihli'de 425 litre sahte içki ele geçirildi

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'Sizce kim bu bebek?'

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Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'da bir eve düzenlenen baskında 425 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersindere Mahallesi'nde E.S.´ye (38) ait bir evde sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Eve düzenlenen baskında 35 litre sahte rakı, 390 litre sahte şarap, 1,5 kilogram anason ile sahte alkol üretiminde kullanılan damıtma düzeneği ele geçirildi. E.S., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2020-12-17 00:11:18



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