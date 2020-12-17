Tarım arazileri ve meskenler için menfez imalatı

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MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Albayrak Mahallesinde yapımı tamamlanan 1800 metrelik kollektör hattının birleştiği bölgede, kanalizasyon hatlarının çevreye tehlike teşkil etmemesi amacıyla menfez imalatı gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğünün Turgutlu ilçesine bağlı Albayrak Mahallesinde yapımını tamamladığı 1800 metrelik kollektör hattının birleştiği bölgede yer alan kanalizasyon hatlarının çevreye tehlike teşkil etmemesi amacıyla bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında açıkta kalan kanalizasyon hatları birleştirildi ve menfez imalatı yapılarak kanalizasyon sularının bölgedeki hanelere ve tarım arazilerine sorun yaratmasının önüne geçildi.

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