Akhisar Belediyesi kapalı işçi durak sayısını 5’e çıkarttı

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun önem verdiği projeler arasında yer alan kapalı işçi bekleme noktası sayısı 5’e çıktı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun seçim vaatleri arasında yer alan ve ilçedeki işçileri kış mevsiminde soğuktan yaz mevsimde ise sıcaktan koruyan kapalı işçi bekleme noktalarının sayısı 5’e çıktı. Göreve gelir gelmez kentteki fabrika işçilerinin yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalarına devam Başkan Besim Dutlulu, ilk olarak Akhisar’da birçok işçinin kullandığı lise kavşağına, içerisinde kliması bulunan yaklaşık 25 metrekarelik Servis Bekleme Noktası yapıldı.

Efendi Mahallesi’nde Çınarlı Kapı mevkii, Cumhuriyet Mahallesi’nde Havuzlu Kahveler mevkii, Kethüda Mahallesi’nde Lise kavşağı, Reşatbey Mahallesi Tütüncü Kız Heykeli ve Süleymanlı Mahallesinde ise eski belediye önünde Servis Bekleme Noktaları faaliyete geçti.

Yaptığı hizmetlerle her zaman işçi ve emekçilerin yanında olan Başkan Besim Dutlulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Verdiğimiz sözleri tek tek gerçekleştiriyoruz. İşçi ve emekçilerimizi kışın soğuktan yazın da sıcaktan koruyan kapalı servis bekleme duraklarımızın sayısını çoğaltıyoruz” ifadelerini kullandı.

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