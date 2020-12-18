Korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen AK Parti İlçe Gençlik Kongreleri sonrası AK Parti Kırkağaç Gençlik Kollarında bayrak değişimi atama yoluyla gerçekleştirildi. AK Parti Kırkağaç İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Tarku'nun yerine İshak Korkmaz atamayla yeni başkan oldu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kongrelerin iptal edilmesi nedeniyle Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bayrak değişimi atama yoluyla gerçekleşti. AK Parti Kırkağaç Gençlik Kollarının yeni Başkanı İshak Korkmaz, Manisa’ya giderek İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök ile görüşerek resmen göreve başladı.

Böylesine önemli bir göreve atandığı için çok mutlu olduğunu söyleyen İshak Korkmaz, İl Başkanı Ender Gök’e teşekkür ederek, var gücüyle bu şerefli görevi layıkıyla yerine getireceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.