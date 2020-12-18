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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Felçli yaşlı adam, evde çıkan yangında yaşamını yitirdi

DHA

Felçli yaşlı adam, evde çıkan yangında yaşamını yitirdi


Ersan ERDOĞAN/ MANİSA (DHA)MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde, tek katlı bir evde çıkan yangında, felçli olduğu öğrenilen Ali Osman Kalaycı (89) yaşamını yitirdi. İtfaiyenin söndürdüğü yangında ev kullanılmaz hale geldi. 
Temrek Mahallesi'nde yaşayan Ali Osman Kalaycı'nın evinde, yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatte söndürdü. Kullanılmaz hale gelen evde Ali Osman Kalayıcı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Kalaycı'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2020-12-18 18:52:56

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