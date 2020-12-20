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Su sıkıntısı yaşayan Alaşehir’e yeni sondajlarla çözüm Afşar Barajında su seviyesi düştü, MASKİ yeni sondajlarla çözüm üretti

İHA

Su sıkıntısı yaşayan Alaşehir’e yeni sondajlarla çözüm Afşar Barajında su seviyesi düştü, MASKİ yeni sondajlarla çözüm üretti

Türkiye’de yaşanan kuraklık ve iklim değişikliği, Alaşehir ilçesinde içme suyu ve tarımsal sulama alanında kullanılan Afşar Barajını da etkiledi. MASKİ Genel Müdürlüğü de Alaşehir ilçesindeki su kaynaklarını arttırmak için 1 milyon 500 bin TL yatırım yaparak 2 adet sondaj kuyusu açtı ve bin 900 metrelik terfi hattı ile kuyuların bağlantılarını gerçekleştirdi. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyerek, yeni içme suyu yatırımlarının hayırlı olmasını diledi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Alaşehir ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer ve Gökhan Çevik, İçme Suyu Daire Başkanı Fevzi Demir, Alaşehir Eski Belediye Başkanı Ali Uçak, MHP Alaşehir İlçe Başkanı Necdet Türk, Belediye Meclis üyesi Mehmet Erdal, Yatırım ve İnşaat Dairesi Şube Müdürü Hilmi Serkan Emir, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşler Müdürü Himmet Güneş, MASKİ İlçe Şefi Mustafa Korkusuz ve teknik personel eşlik etti. Aslay, programı kapsamında Alaşehir merkez için açılan sondaj kuyularının olduğu alanda incelemelerde bulundu.

Afşar Barajı’ndaki su, yüzde 7’ye düştü
MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Alaşehir’de su sıkıntısı yaşanmaması için çalıştıklarının altını çizerek, “Afşar barajımız şuanda yüzde 7 kapasitede bulunmakta ve suların çekildiği alanlarda tarım faaliyeti başlamış. Afşar barajı, içme suyu ve tarımsal sulama alanında kurulmuş bir barajdır. Geçtiğimiz yaz aylarında da Alaşehir ilçemizde Afşar Barajındaki suyun azalması nedeniyle içme suyu temininde sıkıntılar yaşadık. Gerek aşırı tüketim, gerekse de iklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarımız azalmaya başladı. Bu durumun üzerine ivedi bir şekilde harekete geçerek yeni su kaynakları için çalışmalarımıza başladık. 2 adet yeni sondaj kuyusu açtığımız ilçemizde saniyede 50 litre verime sahip suya ulaştık. Bin 900 metre terfi hattı döşeyerek yeni sondajların bağlantısını Alaşehir merkez içme suyu deposuna yaptık. 1 milyon 500 bin TL yatırım yaptığımız çalışmamız hayırlı, uğurlu olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Bölgede jeolojik etütler devam ediyor
İçme Suyu Daire Başkanı Fevzi Demir ise çalışma ile ilgili bilgi verdi. Demir, “Yaptığımız bu çalışma ile bölgede su sorunu büyük ölçüde kalmayacak. Burada jeolojik etütlerimiz de devam ediyor. Pandemi süreci içinde artabilecek su ihtiyacına karşı da 2 sondaj çalışması daha yapmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

“İlçemizde yapılan her hizmet için Cengiz Başkana teşekkür ediyoruz”
Alaşehir eski Belediye Başkanı Ali Uçak ise, “Alaşehir ilçemize kazandırılan her hizmet için Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyoruz. Başkanımız bu çalışmalarla hizmetin siyasetinin olmadığını bir kez daha göstermiş oldu. Cengiz Ergün’ün büyük destekleriyle Alaşehir’de yaşanan su sıkıntıları sona erecek. Emekleri için başta Cengiz Başkanımız, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanlarımız ve emeği geçen tüm personele teşekkür ediyorum” dedi.

Kuraklık ve nüfus artışı su sıkıntısına neden oldu
MHP İlçe Başkanı Necdet Türk ise şunları söyledi: “Yaşanan kuraklık ve abone sayılarının artması nedeniyle su sıkıntısı çektik. Önümüzdeki yıl da su sorunu çekmemek için 2 adet sondaj açıldı ve 2 adet sondaj çalışması daha yapılacak. İlçemizin su ile ilgili sorunu kalmayacak. Bizlere desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

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