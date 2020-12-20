Manisa'da sis etkili oldu

İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA) MANİSA'da, gece saatlerinden sabaha kadar sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 15 metreye kadar düştü.

Manisa'da gün, sisli hava ile başladı. Özellikle Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 15 metreye kadar düştü. Şehir merkezinin neredeyse tamamını kaplayan sis, güneşin doğuşunun ardından ısınan havayla dağıldı; ancak ovalık alanlarda etkili olmaya devam ediyor. DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2020-12-20 15:22:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.