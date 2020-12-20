3. Lig: Manisaspor: 1- Antalya Kemerspor: 1

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta son sırada yer alan Manisaspor, kendi evinde 10 kişi tamamladığı maçta rakibi Antalya Kemerspor ile 11 berabere kaldı. 10 kişi kaldıktan sonra 10 öne geçen Manisaspor’un gol sevinci sadece 3 dakika sürdü ve Antalya Kemerspor beraberlik golünü kaydetti. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 11 beraberlikle tamamlandı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Ozan Ergün xx, Okan Akbal xx, Ali Gün xx
Manisaspor: Abdülkadir x, Yusuf Tekin xx (Berkay dk. 90 ?), Kaan x (Muhammed Furkan dk. 68 xx), Çağrı xxx (Yusuf Efe dk. 90 ?), Burak x, Gökhan xx, Atakan xx (Berk dk. 81 x), Mehmet İncebacak xxx, Serhat xx, Murat x (Vahap dk. 67 xx), Lider xx.
Antalya Kemerspor: Osman xx, Erdin xx (Umut Çelik dk. 90 ?), Tolgahan xx, Hasan xx, Yasin x (İbrahim dk. 66 xx), Gökhan xx, Umut Dilek xxx, Berkay xx, Mehmet Kılıç x, Mehmet Bayram xx, Talha x
Goller: Çağrı dk. 76 (Manisaspor), Umut Dilek dk. 79 (Antalya Kemerspor)
Kırmızı kart: Burak dk. 62 (Manisaspor)
Sarı kartlar: Serhat, Gökhan, Atakan, Mehmet İncebacak (Manisaspor), Mehmet Kılıç (Antalya Kemerspor)
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