Jeopark Kula Belediyespor, ilk devreyi galibiyetle tamamladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jeopark Kula Belediyespor, ilk devreyi galibiyetle tamamladı

İHA

Jeopark Kula Belediyespor, ilk devreyi galibiyetle tamamladı

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi A Grubunda mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, 20202021 sezonunun ilk devresini, Konya Büyükşehir Belediye galibiyetiyle tamamladı. Bu galibiyet ile Jeopark Kula Belediyespor, ilk devreyi 20 puanla 4. sırada tamamlamış oldu.
TVF Erkekler 1. Ligi A Grubunda mücadele eden Manisa temsilcisi Jeopark Kula Belediyespor, sezonun ilk devresinin son maçında Konya Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada, rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Jeopark Kula, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 2520, 2523, 2125 ve 2515'lik setlerle 31 mağlup etti. Jeopark Kula Belediyespor bu galibiyet ile ilk devreyi 20 puanla 4. sırada tamamlamış oldu. 11 hafta boyunca göz dolduran bir performans sergileyen Jeopark Kula, 11 maçta 7 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı.
Jeopark Kula Belediyespor, ligin ikinci devresine Maliye İhtisas müsabakası ile başlayacak. Maliye İhtisas ile sezonun ilk maçında karşı karşıya gelen Jeopark Kula Belediyespor, 10 Ekim tarihinde oynanan müsabakadan 32 galip ayrılmıştı.
İlk devrenin son maçında galibiyet almalarının ardından açıklama yapan Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, Kula'yı ve Manisa'yı en iyi şekilde temsil etmekten dolayı mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Geçtiğimiz sezonlar gibi bu sezonda da göz dolduran bir performans ile mücadele ettiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, başarılarda emeği geçen teknik ekip, oyuncular ve taraftarlara da teşekkür etti. Ligin ikinci devresinde de başarılı bir yol çizerek Kula'yı ve Manisa'yı en iyi şekilde temsil edeceklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, Kulalı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3. Lig: Manisaspor: 1- Antalya Kemerspor: 1
YEREL HABERLER 3. Lig: Manisaspor: 1- Antalya Kemerspor: 1
Akhisar’da iki cadde daha prestij kazanacak
YEREL HABERLER Akhisar’da iki cadde daha prestij kazanacak
Manisa TSO ve Ranepa Üniversitesi iş birliğine Kremlin'den ödül
YEREL HABERLER Manisa TSO ve Ranepa Üniversitesi iş birliğine ...
Namağlup lider taktik çalıştı
YEREL HABERLER Namağlup lider taktik çalıştı
Manisa'da sis etkili oldu
YEREL HABERLER Manisa'da sis etkili oldu
Sokak hayvanlarına mama desteği
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına mama desteği
Manisaspor - Antalya Kemerspor: 1-1
YEREL HABERLER Manisaspor - Antalya Kemerspor: 1-1
Akhisar mezarlığının yeni gömü alanlarına yollar yapıldı
YEREL HABERLER Akhisar mezarlığının yeni gömü alanlarına yollar ...
Manisaspor - Antalya Kemerspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisaspor - Antalya Kemerspor (FOTOĞRAFLAR)
Kanserle mücadelenin sembol ismi Neslican’ın adı Şehzadeler’de ölümsüzleşti Şehzadeler Belediyesi kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan ve kanserle mücadelenin sembol ismi olan merhume Neslican Tay adına hayır çeşmesi yaptırdı
YEREL HABERLER Kanserle mücadelenin sembol ismi Neslican’ın adı ...
Manisa’yı sis kapladı Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Manisa’da etkili olan sis kenti adeta hayalet şehre döndürdü
YEREL HABERLER Manisa’yı sis kapladı Hafta sonu sokağa çıkma ...
Bir mahallenin daha içme suyu sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Bir mahallenin daha içme suyu sorunu çözüldü
Sarıgöl’de vatandaşların güvenliği sağlandı
YEREL HABERLER Sarıgöl’de vatandaşların güvenliği sağlandı
Su sıkıntısı yaşayan Alaşehir’e yeni sondajlarla çözüm Afşar Barajında su seviyesi düştü, MASKİ yeni sondajlarla çözüm üretti
YEREL HABERLER Su sıkıntısı yaşayan Alaşehir’e yeni sondajlarla ...
'Koronavirüs, kalp krizini tetikliyor'
YEREL HABERLER 'Koronavirüs, kalp krizini tetikliyor'
Kazaya karışan araç sürücüsü ve yolcuya kısıtlama ihlalinden ceza
YEREL HABERLER Kazaya karışan araç sürücüsü ve yolcuya kısıtlama ...
Manisa'da evsel katı atıkların trenle taşınması projesinde sona doğru
YEREL HABERLER Manisa'da evsel katı atıkların trenle taşınması ...
Sevilen pastaneci son yolculuğuna uğurlandı 3 yıl önce eşini, 1 ay önce annesini kaybetmişti
YEREL HABERLER Sevilen pastaneci son yolculuğuna uğurlandı 3 yıl ...
Manisa kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar sokak hayvanlarına kaldı
YEREL HABERLER Manisa kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar sokak ...
Havalandırma boşluğuna düşen yavru av köpeği kurtarıldı
YEREL HABERLER Havalandırma boşluğuna düşen yavru av köpeği ...
Alaşehir’de tarımı geliştirecek projede ilk adım atıldı Alaşehir Belediyesinden bin çiftçiye toprak analiz desteği
YEREL HABERLER Alaşehir’de tarımı geliştirecek projede ilk adım ...
3 asırlık Manisa kebabı ekmek arasına girdi
YEREL HABERLER 3 asırlık Manisa kebabı ekmek arasına girdi
Kula'nın sevilen pastanecisi kalbine yenik düştü
YEREL HABERLER Kula'nın sevilen pastanecisi kalbine yenik düştü
Otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kediyi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X