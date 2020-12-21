Manisaspor umutlu

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MANİSA, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta en yakın rakibi Antalya Kemerspor'la evinde 10 kişiyle 1-1 berabere kalan Manisaspor, kritik maçı kazanamasa da umut tazeledi. Geçen sezondan bu sezonun ilk haftalarına kadar aylar süren yenilgi serisini Teknik Direktör Bülent Ataman yönetiminde kıran Manisaspor, düşme hattında son sırada kalmasına rağmen kaybetmemeyi öğrendi. Siyah-beyazlı ekip, Ataman yönetiminde çıktığı 7 maçta yalnız 1 kez yenilirken 1 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Son 3 maçtır sahadan beraberlikle ayrılan Manisa, grupta 9 puanla son sırada yer alıyor. Devrenin son sınavında perşembe günü Ofspor'a konuk olacak takımda futbolcuların geçen hafta paralarını alamadıkları gerekçesiyle antrenman boykotu yaptıkları iddiası yalanlandı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-12-21 12:18:08



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