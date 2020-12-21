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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kooperatifçilik Günü’ne özel sergi

İHA

Kooperatifçilik Günü’ne özel sergi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla Fatih Sergi Salonu’nda Kadın Kooperatifi tarafından açılan sergiye destek verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, sergide incelemelerde bulundu.
21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla Kadın Kooperatifi tarafından Fatih Sergi Salonu’nda sergi düzenlendi. Pandemi dolayısıyla ziyaretçilere kapalı olan sergide kadın kooperatifi üyeleri tarafından yapılan el emeği ürünler yer aldı. Sergide Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan ve Kadın Kooperatifi Başkanı Nilgün Beşirik ile üyeler yer aldı. Kooperatif Başkanı Nilgün Beşirik, sergiyle ilgili olarak verdiği bilgilerde, 2008 yılından bu yana Manisa’nın ilk kadın kooperatifi olduklarını ve bu zamana kadar kadınlara el sanatları alanında Manisa hediyelik eşyası üretimiyle hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

“Birlikten kuvvet doğar”
Beşirik, “Bu yıl 7'incisini düzenleyeceğimiz 'Verilirse El Ele, Ulaşılır Her Yere' isimli sergimizi korona tedbirleri kapsamında yapamadık. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle sergimizi hazırladık. Sergi ziyaretçilere kapalı olarak internet ortamında yer alacak. Bizi bu gelişmede mutlu etti. Geleneksel olarak başlattığımız ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle sürdürdüğümüz bu sergimizi bu sene de devam ettirmenin mutluluğu içindeyiz. Sergimizde birçok ürün yer alıyor. Kadınlarımızın gerek atölyede gerekse de korona döneminde evlerinde ürettiklerinin örneklerini koyarak sergilemeye çalıştık. Ahşap, takı, kitre bebek, seramik, su kabağı ve seramik hamurundan yapılmış dikiş, kırk yama ürünlerimiz sergilenmektedir. Ayrıca tamamen elde dikilerek yapılan deri ürünlerimizi de ekledik. Bir deri koleksiyonu oluşturuyoruz. Manisa’nın hediyelik eşyası olarak aklınıza ne geliyorsa üretebildiğimiz her şeyimizle Manisa’mıza turistlik eşya üretmeye çalışıyoruz. Bugün 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü ve birlikten kuvvet doğar şeklinde bir slogan ile çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Kooperatifçilik Günlerini kutladı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da sergiyi gezerek, Kooperatif Başkanı Nilgün Beşirik’ten bilgi aldı. Daire Başkanı Özcan, “Her yıl 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü kutlanıyor. Bu sene kalabalık arasında bunu gerçekleştiremedik. Vatandaşımıza bunu sunmak için sanal bir ortam hazırladık. Kooperatifimiz ile birliktelik sağladık. Onların yaptığı el işi ürünleri vatandaşlarımıza buradan sanal olarak gösterme fırsatımız olacak. Kooperatiflerimizle her yıl farklı bir etkinlik ile bir araya geliyoruz. Bu sene de pandemi dolayısıyla çok fırsatımız olmadı. Bu vesileyle 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü’nü kutluyorum” dedi.

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