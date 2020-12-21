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Koyunları telef olan aileyi Bakan Pakdemirli sevindirdi

DHA

Koyunları telef olan aileyi Bakan Pakdemirli sevindirdi


Kamil AKYOL/ DEMİRCİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında 70 koyunu telef olan çiftçi aileye, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 120 koyun ile 1,5 ton hayvan yemi hediye edildi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı kırsal Esenyurt Mahallesi'nde yaşayan ve 26 Kasım'da çıkan yangın sonrası ağılındaki 70 koyunu telef olan Ali ve Seniye Tekin çiftinin mağduriyetinin giderilmesi için talimat verdi. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün öncülüğünde, hayırseverler aracılığıyla toplanan 120 koyun ve 1,5 ton hayvan yemi aileye teslim edildi. Bakan Pakdemirli, hediyelerin teslimi sırasında Ankara'dan telefonla arayarak Ali Tekin ile görüntülü konuştu. Geçmiş olsun dileklerini ileten Pakdemirli, koyunların aileye hayırlı olmasını diledi.  
`HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN´
Bakan Pakdemirli'nin ilgisinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Ali Tekin, "Hayvancılık ile uğraşıyorum. Bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın sonrası hayvanlarım telef oldu. Yangını, komşularımın yardımıyla el birliği ile söndürdük. Hayırseverlerin yardımıyla yeniden hayvan sahibi oldum. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile iletişime geçtim. Bakanım bana geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Demirci Kamil AKYOL
2020-12-21 19:03:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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