Manisa FK, Zonguldak Kömürspor'u konuk edecek

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MANİSA, (DHA) -

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başından bu yana rakiplerine büyük fark atarak liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü, yarın Zonguldak Kömürspor'u ağırlayacak. Mümin Özkasap Tesisleri'ndeki mücadele saat 13.00'te başlayacak. Türkiye'de bu sezon liglerin tek namağlup takımı konumundaki Manisa FK, oynadığı 15 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlikle müthiş bir performans sergiledi. Siyah-beyazlı ekip topladığı 41 puan ve maç fazlasıyla en yakın rakibinin 14 puan önünde zirvede yer alıyor. Zonguldak'ın ise 14 puanı bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-12-22 10:35:15



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