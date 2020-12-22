Salihli MYO’dan eğitime destek

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Salihli Meslek Yüksekokulu (MYO), korona virüs salgını döneminde ilçedeki ihtiyaç sahibi okullara eğitim desteğinde bulundu.

Korona virüs salgını sürecinde yapılan çalışmalar kapsamında kullanım fazlası bilgisayar, bilgisayar masaları, öğretmen masaları gibi malzemeler Manisa CBÜ Salihli MYO Meslek Yükseokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ahmet Tosun başkanlığında idari ve teknik hizmetler personelinin de katkılarıyla tamir edilip onarılarak, yeniden eğitim sürecine kazandırılabilmesi amaçlandı. Bu kapsamda onarılan malzemeler Salihli’de bulunan Sart Mahmut İlkokulu, Taytan Şehit Özgür Yatakdere Ortaokulu ve Karayahşi Şehit Astsubay Ahmet Deniz Varol Ortaokullarına kullanımları için kendi imkanlarıyla ulaştırıldı.

Yüksekokul Müdür Yardımcısı Tosun, ayrıca Meslek Yüksek Okulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin, eğitimöğretim dönemi boyunca yaptıkları çocuk eğitimi ile ilgili araç ve gereçler de ilçedeki çeşitli anaokullarına gönderildiğini belirtti.

Salihli Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cihangir Alaca ise bu anlamlı çalışmalarından dolayı, emeği geçen tüm personel ve öğrencilere teşekkür ederek, bundan sonrada imkanları ölçüsünde ilçedeki eğitim öğretim kurumlarına katkıda bulunmayı sürdüreceklerini söyledi.

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