Manisa gece ışıklandırmalarıyla göz kamaştırıyor

Korona virüs önlemleri kapsamında, tüm yurtta olduğu gibi Manisa’da da vatandaşlar yeni yıla evlerinde girecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi de, kentte olumlu bir hava oluşturabilmek, yeni yılın sağlık ve umutla geleceği dileğiyle, cadde ve parklarda dekoratif aydınlatma çalışması yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan yılbaşı öncesi şehrin ana caddelerinde ve yeşil alanlarda aydınlatma çalışması yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Basın Danışmanı Göksel Topçu ile birlikte aydınlatma çalışmasını inceledi. Yapılan aydınlatma çalışmalarının ardından, cadde ve yeşil alanlar ışıl ışıl bir görünüme kavuşurken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, kentte olumlu bir hava oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.

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