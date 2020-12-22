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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunusemre Belediyesinden başarılı judoculara ödül

İHA

Yunusemre Belediyesinden başarılı judoculara ödül

Korona virüs tedbirleri kapsamında spor faaliyetlerini sürdüren Yunusemre Belediyespor’da judo sporcularını ziyaret eden Kulüp Başkanı Arif Alkan Ümitler Türkiye Şampiyonası’nda dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini kutlayarak ödül verdi.
Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, judo sporcuları ile bir araya geldi. Antrenmanda sporcularla buluşan Kulüp Başkanı Alkan, bu yıl Kilis’te düzenlenen Ümitler Türkiye Şampiyonasında 70 kilogramda Türkiye Şampiyonu olan Şeyda Nur Çiçek ile 63 kilogramda Türkiye ikincisi olan Sümeyye Kaya, antrenörleri Halil Atmaca ve Orhan Akdemir’i kutlayarak çeşitli hediyeler verdi. Yakalanan başarının kendilerini gururlandırdığını aktaran Başkan Alkan, “Korona virüs tedbirleri ile 20 yaş altı kulübümüz sporcuları için tüm hijyen kurallarına ve sokağa çıkma saatlerine uygun olarak çalışmalarımız 10 branşta devam ediyor. Hedefimiz Yunusemreli çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın spora devam etmesi, sağlıklı yaşaması ve pandemi sürecini de hareketsiz kalmadan ve spor yaparak atlatabilmektir. Bizlere bu şartlarda dahi bizlere imkanları sağlayan başta Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye ve çocuklarımızın sağlığı ve gelişimi için çalışmalarını her koşulda sürdüren antrenörlerimize çok teşekkür ederim” diye konuştu.
Alkan’a, Sportif Direktör Sedat Öngider, Bayan Spor Salonları Direktörü Özlem Narinç, Ferdi Branş Takım Sporları Direktörü Güliz Onater eşlik etti.

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