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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlu’da 5 ayda 970 kişi iş sahibi oldu

İHA

Turgutlu’da 5 ayda 970 kişi iş sahibi oldu

Turgutlu Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktasıyla 41 vatandaş daha iş sahibi oldu. Son beş ayda ise toplam 970 Turgutlulu işbaşı yaptı.
Turgutlu Belediyesi, işsizlik sorununa çözüm üretmeye devam ediyor. Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş. bünyesinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda İzmir, Manisa ve Turgutlu’daki firmalarla İŞKUR Hizmet Noktasına başvuru yapan vatandaşların bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirmesi sağlanıyor. Turgutlu Belediyesi Hizmet Binasında yapılan en son iş görüşmesi ile 41 kişinin işe alımı olumlu sonuçlandı. Son beş aylık süreç içerisinde de toplam 970 Turgutlulu iş sahibi oldu.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Pandemi süreciyle daha da artan işsizlik sorununa İŞKUR Hizmet Noktamız ile çözüm getiriyoruz. Vatandaşlarımızın iş sahibi olmaları için İzmir, Manisa ve Turgutlumuz’daki firmalarla işbirliği içerisindeyiz. Son olarak özel bir firma belediyemizde gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde 41 vatandaşımız iş sahibi oldu. Bununla birlikte özellikle içinde bulunduğumuz bu dönemde beş ayda 970 hemşehrimizin iş sahibi olmasına vesile olmaktan dolayı çok mutluyuz. İşbaşı yapan vatandaşlarımıza işlerinde başarılar dilerim. Turgutlumuzun ve hemşehrilerimizin yaşamlarını daha güzel ve de mutlu hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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