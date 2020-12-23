Manisa'da TOKİ'nin depremzedeler için yaptığı 46 konutun sahibi belli oldu



Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA)-MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, depremden zarar gören vatandaşlar için TOKİ tarafından yapılan 46 ev, kurayla sahiplerini buldu.

22 Ocak'ta Akhisar merkezli meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde, Kırkağaç ilçesindeki bazı evlerde hasar oluştu. Hasarlı binaların yıkımı yapılırken, depremzedeler için TOKİ tarafından 166 yeni konut yapılması planlandı. Ardından da konutların inşasına başlandı.

Tamamlanan 46 konut için, Kırkağaç Belediye Kültür Merkezi'nde noter huzurunda kura çekilişi yapıldı. Kura çekilişine her aileden 1 kişi alındı. Katılımcıların HES kodları kontrol edilip, ateşleri ölçüldü. 12'si 2+1, 34'ü 3+1 olan 46 konut, noter huzurunda yapılan çekiliş ile sahiplerini buldu.

Kurada isimleri okunan depremzedeler yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Depremzede Saci Şermet, "Depremde evim çok hasar almıştı. Şu anda mutluyuz dedi. Şimdi güzel bir evim oluyor, Allah razı olsun. Bana üç artı bir ev çıktı" dedi.

Mustafa Şen de güzel bir eve kavuştuğunu belirterek, "Çekilişimiz yaptık, çok şükür. En kısa zamanda evimize kavuşuyoruz. Üç artı bir ev çıktı, çok sevinçliyim" diy konuştu.

TOKİ tarafından yapımı planlanan 166 evden 106'sı tamamlandı. 46'sı kurayla dağıtılan 106 evden geriye kalan 60 ev ise daha sonra yine kurayla sahiplerini bulacak. 60 evin yapımı ise devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kırkağaç Erdinç ALKAN

2020-12-23 11:28:48



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