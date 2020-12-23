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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kayda: “Mesai gözetmeksizin hizmetleri sürdürüyoruz”

İHA

Başkan Kayda: “Mesai gözetmeksizin hizmetleri sürdürüyoruz”

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle, belediye olarak tüm birimleriyle pandemi döneminde mesai gözetmeksizin hizmetleri sürdürdüklerini söyledi.
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Yeşilyurt Mahallesi’nde gerçekleştirdiği taş döşeme çalışmalarını inceleyen Başkan Kayda, işçilere kolaylıklar dileyip, Fen İşleri Müdürü Serkan Sözer’den ilçe merkezinde ve mahallelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen salgın nedeniyle zor bir süreç yaşandığını belirten Başkan Kayda, “Salihli Belediyesi, tüm birimleriyle pandemi döneminde mesai gözetmeden hizmetleri sürdürüyor. Ekiplerimiz, 7/24 sahada çalışıyor. Asfalt sezonunun bitmesiyle ekiplerimiz, ilçe merkezinde ve mahallelerimizde kilit parke taş döşeme çalışmalarına başladı. Bu süreçte, çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam ediyor, projelerimiz hayata geçiyor. Yeni dönemde de hizmetlerimiz devam edecek” dedi.
Salihli OSB’de 2021 yılının ikinci çeyreğinde yeni fabrikaların üretime başlayacağını açıklayan Başkan Kayda, “Yeni fabrikaların üretime başlamasıyla güzel şehrimizde işsizlik bitecek. OSB’nin % 70’inin tamamlanmasıyla 3. Etaba başlayacağız. Sizlere hizmet etmek bizim için ibadet etmek gibi. Bizler, Salihli’miz ve sizler için çalışıyoruz. Cenabı Allah, hepimize sağlık versin. 2021 yılı şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

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