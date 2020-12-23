Manisa FK - Zonguldak Kömürspor: 4-0

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Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu (xx), Necmi Demir (xx), Mehmet Gökhan Ceylan (xx)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (xxx) Sertaç (xxx) (Dk. 65 Volkan xx), Ahmet Kesim (xxx), Emir (xxx) (Dk. 75 Ferhat xx), Nizamettin (xxx) (Dk. 65 Mehmet Güven xx), Çağrı (xxx), Recep Burak (xx), Zahit (xxxx), Serdar (xx) (Dk. 68 Tayyib xx), Erhan (xxx), Mustafa (xx) (Dk. 68 Hakan Barış xx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan Ören (x) Hakan (xx), Ali Fırat (x) (Dk. 64 Yılmaz xx), Ramazan (x) (Dk. 64 Serbay x), İlker (x), Murat (xx), Aykut Emre (x), Neşet Can (x) (Dk. 46 Hüseyin x), Emre Kara (xx) (Dk. 74 Oktay xx), İhsan Furkan (x), Sinan Uzun (xx)

GOLLER: Dk. 16 ve Dk. 47 Zahit, Dk. 26 (P) Nizamettin, Dk. 58 Emir (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Hakan, İhsan Furkan, İlker (Zonguldak Kömürspor), Ahmet Kesim, Emir, Zahit (Manisa FK)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Türkiye'deki profesyonel liglerin tek namağlup takımı olarak liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, evinde Zonguldak Kömürspor'u da farklı geçti: 4-0. Mümin Özkasap Tesisleri'ndeki karşılaşmanın gollerini 16 ve 47'nci dakikalarda Zahit, 26'ncı dakikada penaltıdan Nizamettin ve 58'inci dakikada Emir attı. Bu skorla 16 haftada 14 galibiyet, 2 beraberlikle 44 puana ulaşan Manisa FK, en yakın rakibinin 14 puan önünde koltuğunu korudu.

DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2020-12-23 15:06:13



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