Turgutluspor-Pazarspor: 2-1

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Serkan Eryılmaz (xx), Sabri Üstünel (xx), Ozan Burak Akduman (xx)

TURGUTLUSPOR: Can (xx) Mithat (xxx) (Dk. 89 Mehmet Kuruoğlu), Süleyman (xxx), Talha (xx), Muhammet Haşim (xxx) (Dk. 78 Samet Günhan xx), Marvin Sinan (xx), Samed Hakan (xx), Burak (xxx) (Dk. 79 Mert xx), Muhammed Rıdvan (xx), Koray (xxx) (Dk. 67 Mutlu xx), Sinan (xxx) (Dk. 90 Ferhat)

PAZARSPOR: Mustafa (x) Ali Osman (x) (Dk. 46 Muhammet Ensar xxx), Şahinali (xx), Aykut (xx), Emre (x), Ömercan (xx), Kadir Kaan (xx) (Dk. 62 Ceyhun xx), Muhammet Çelik (x) (Dk. 47 Hakan xx), Hüseyin Eray (xx) (Dk. 83 Oğuzhan), Eren (x) (Dk. 47 Savaş xxx), Onur (xxx)

GOLLER: Dk. 18 Muhammet Haşim, Dk. 29 Koray (Turgutluspor) Dk. 64 Onur (Pazarspor)

SARI KARTLAR: Muhammet, Hüseyin Eray, Ceyhun (Pazarspor), Mithat, Sinan (Turgutluspor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Turgutluspor, üst üste 3 mağlubiyetin ardından evinde Pazarspor'u yenerek zirve yarışına tutundu: 2-1. 7 Eylül Stadı'ndaki maçta 18'inci dakikada Muhammet Haşim ve 29'uncu dakikada Koray'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan kırmızı-siyahlılar, Pazarspor 64'üncü dakikada Onur'un golüyle umutlansa da sahadan 3 puanla ayrılmayı bildi. Bu sonuçla 30 puana ulaşan Turgutluspor, lider Eyüpspor'un 5 puan gerisinde Play-Off hattında üçüncü sıradaki yerini korudu.18'inci dakikada Turgutluspor golü buldu. Mithat'ın serbest vuruştan ceza alanına ortasında Haşim gelişine sert ve düzgün vurdu, top ağlarla buluştu: 1-0.

29'uncu dakikada Turgutluspor farkı ikiye çıkardı. Marvin'in ara pasında defansın ofsayt gerekçesiyle duraksadığı pozisyonda kaleci Mustafa ile karşı karşıya kalan Muhammet Haşim'in pasında Koray topu boş kaleye gönderdi: 2-0.

33'üncü dakikada Eren'in yaklaşık 30 metreden serbest vuruşunda topu kaleci Can kornere çeldi.

41'inci dakikada Pazarspor gole çok yaklaştı. Muhammet'in köşe vuruşundan ortasında Onur'un güzel vole vuruşunda, kaleye giden topu kaleci Can kornere gönderdi.

50'nci dakikada Burak'ın sol kanattan ceza alanına yerden pasında Haşim dokundu, kaleci Mustafa topu ayaklarıyla önledi.

64'üncü dakikada Pazarspor farkı 1'e indi. Aykut'un sol kanattan ortasında arka direkte kendisini unutturan Onur vurdu, top kaleci Can'dan döndü, dönen topu Onur kaleye gönderdi: 2-1.

65'inci dakikada Pazarspor yine tehlikeli geldi. Hakan'ın pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Hüseyin, Süleyman'dan sıyrılarak vurdu, kaleci Can'ın müdahalesiyle top kornere gitti.

80'inci dakikada Pazarspor defansının hatasında topu önünde bulan Mutlu, ceza alanına girerek yerden vurdu, kaleci Mustafa uzanarak topa sahip oldu.

82'nci dakikada Turgutluspor mutlak golden oldu. Mithat'ın güzel pasıyla ceza alanına giren Mert'in pasında Mutlu, bomboş pozisyonda topu auta gönderdi.

Karşılaşma Turgutluspor'un 2-1 galibiyetiyle tamamlandı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

2020-12-23 15:15:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.