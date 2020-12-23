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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlu’da yılların sorunları çözüme kavuşuyor

İHA

Turgutlu’da yılların sorunları çözüme kavuşuyor

Turgutlu Belediyesi ekipleri merkez ve kırsal mahallelerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Tüm bu çalışmalarla birlikte Turgutlu’nun yıllardır çözülemeyen sorunları da adım adım çözülüyor.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Erbiller Sanayi Sitesinde yıllardır yaşanılan sorunların çözülmesi, sanayi esnafının rahat bir nefes alması için Turgutlu Belediyesi çalışmalara başladı. Bu doğrultuda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından imara yeni açılan parsellerin yol açma, sathi kaplama için zemin hazırlama ve bordür taşı döşeme hazırlığı çalışmaları başlatıldı. Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, Erbiller Sanayi Sitesindeki çalışmaların yürütüldüğü alanlarda incelemelerde bulundu, Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol’dan çalışmalar ile ilgili detaylar hakkında bilgi aldı.
Turgutlu’nun birçok noktasında eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sevilitepe Mahallesi, Gökay Sokakta parke taşı tamiratı çalışmalarını da tamamladı.
Turgutlu Belediyesi merkez ve kırsal mahallelere kazandırdığı yeni çocuk oyun grupları ve yeşil alanlarla çocuklara, ailelere güvenli ve keyifli yaşam alanları sunmaya devam ediyor. Avşar Mahallesinde çocuk oyun grubu ve yeşil alan çalışmaları Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Sarıbey Mahallesinde çocuk oyun ve fitness grubu ile Yukarıbozkır Mahallesinde çocuk oyun grubunun kurulum çalışmaları tamamlandı. Kayrak Mahallesinde ise mevcut olan çocuk oyun grubunun bakım, tamirat ve yenileme çalışmaları da yine Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından sona erdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ayrıca Turgutlu Adliyesi önündeki yaya yolu boyama çalışmalarını da gerçekleştirdi.

“Güvenli, huzurlu ve mutlu Turgutlu için çalışıyoruz”
Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin merkez ve kırsal mahallelerde sürdürdüğü çalışmalar hakkında açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Turgutlumuzda yıllardır yaşanılan sorunların çözülmesi, vatandaşlarımızın güvenli, huzurlu, mutlu bir Turgutlu’da yaşamaları için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Ekiplerimizin gerçekleştirdiği yeni yol açma, parke, bördür taşı döşeme ve tamiratı çalışmaları ile Turgutlumuzu adım adım yeniliyoruz. Mahallelerimize kurduğumuz yeni çocuk oyun grupları ile çocuklarımızın keyifli vakit geçirmelerini, güvenli oyun alanlarında yaşıtlarıyla bir araya gelmelerini sağlıyoruz. Turgutlumuz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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