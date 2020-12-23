2. Lig: Manisa FK: 4 - Zonguldak Kömürspor: 0

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü, evinde Zonguldak Kömürspor'u 40 mağlup ederek, liderliğini sürdürdü.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Necmi Demir xx, Mehmet Gökhan Ceylan xx
Manisa FK: Ömer xx, Çağrı xx, Burak xx, Ahmet xx, Erhan xx, Nizamettin xxx (Mehmet dk. 64 xx ), Emir xxx (Ferhat dk. 75 x), Mustafa xx (Hakan dk. 68 xx), Zahit xxx, Sertaç xx (Volkan dk. 65 xx), Serdar xx (Tayyib dk. 68 xx)
Zonguldak Kömürspor: Sinan x, Can x (Hüseyin dk. 46 xx), Emre x (Oktay dk. 74 x), Hakan x, İlker x, Emre x, Ali Fırat x (Yılmaz dk. 63 x), Sinan x, Murat x, Furkan x, Ramazan x (Serbay dk. 62 x).
Goller: Zahit (dk. 16 ve 47), Nizamettin (dk. 26 pen.), Emir (dk.58) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Ahmet, Emir, Zahit (Manisa FK), Hakan, Furkan, İlker (Zonguldak Kömürspor)
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