Okuldaki eşyalara zarar verenler kamerada



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da 5 şüpheli, girdiği bir ilkokulun bahçesindeki çeşitli eşyalara zarar verdi. Topluluğun otopark demirlerini tekmeleyerek kırdığı anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Yunusemre ilçesindeki Mehmet Suphi Egemen İlkokulu'nun bahçesine, geçen 11 Aralık'ta demir kapının üzerinden atlayarak giren 5 kişi, okula zarar verdi. Okulun bahçesinde öğrenciler için tasarlanan hayat oyunu projesinde yer alan sera, hayvan figürleri ve oyuncak trene zarar veren grup, okula ait otopark demirlerini de tekmeleyerek kırdı. Topluluğun otopark demirlerini tekmeleyerek kırdığı anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Şüphelilerin kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2020-12-23 19:02:58



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