Ölmek üzereyken bulunan 'Şans', sağlığına kavuştu



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'da hayvanseverler tarafından 2 ay önce çöplükte ölmek üzereyken bulunan yavru sokak köpeği, veteriner hekim Ahsen Diba Yayin´ tarafından tedavi edilerek hayata tutundu. Yayin'in 'Şans' ismini verdiği köpeğe yuva aranıyor. Köpeğin sağlığına kavuşması hayvanseverleri sevindirdi.

Şehzadeler ilçesindeki bir çöplük alanda ölmek üzereyken bulunan yavru köpek, 2 aylık tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Uyuz hastalığıyla birlikte bronşit olan ve hastalıkları yüzünden tüyleri dökülerek, zayıflıktan güçsüz düşen yavru köpek, bir köşede ölmek üzereyken hayvanseverler tarafından bulundu. Veterinere getirilerek, tedaviye alınan yavru köpek, tedavi sürecinin ardından hayata yeniden tutundu. İki ay öncesinde ölmek üzere olan yavru köpeğin, son hali görenleri şaşırttı.

Veteriner hekim Ahsen Diba Yayin, 'Yavru köpeğe 'Şans' ismini verdiklerini söyledi. Şans için yuva aradıklarını dile getiren Yayin, "Şans bize 19 Ekim'de geldi. Geldiğinde bronşit sistemi çökmüş, genel durumu bozuk, ciddi anlamda hayati tehlikesi vardı. Ciddi bir sağlık savaşının ardından 'Şans' artık sağlığına kavuştu. İyi bir aile tarafından sahiplenilmesi ve sıcak bir yuvaya kavuşmasını bekliyoruz. Şans bize geldiğinde 1-2 günlük bir vaka değildi. Şans hastalığının artık son evresine gelmişti. Buradan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Daha kısa süre önce getirilse bu kadar zorluk yaşamazdı. Şans gibi can dostlarını ilk anda gördüğünüz gibi bir veteriner hekime danışılmasında fayda var. Tüm hayvanlar 'Şans' gibi şanslı olmayabilir" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2020-12-24 08:15:51



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