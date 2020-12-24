Taklalar atarak 150 metrelik uçuruma düştü: 3 yaralı Kula ilçesinde taklalar atarak 150 metrelik uçuruma yuvarlanan minibüsteki 3 kişi, kazayı ağır yara almadan atlattı

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan bir minibüs yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 3 kişi, olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza dün akşam saat 21.00 sıralarında Kula'ya bağlı kırsal Encekler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Encekler Mahallesi'nden Kula istikametine seyir halinde olan Serdar Sapmaz(43) idaresindeki 45 ABR 269 plakalı minibüs, virajlı yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, patika yolda bir süre savrulduktan sonra, yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuruma uçtu. Taklalar atarak uçuruma yuvarlanan minibüsten kendi imkanları ile çıkan 3 kişi, şans eseri kazayı ağır yara almadan atlattı. Uçurumdan da kendi imkanları ile çıkan şoför Serdar Sapmaz ile yanında yolcu olarak bulunan İbrahim Kuzu (31) ve Süleyman Kemal Özcan (14), yoldan geçen vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulanslar ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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