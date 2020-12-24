Necmiye nine, sobadan çıkan yangında öldü



Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU(Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yaşlı çiftin yaşadığı müstakil evde sobadan çıkan yangında yatalak Necmiye Özkara (81) hayatını kaybetti, eşi Bayram Özkara (88) yaralandı.

Yangın, bu sabah Derbent Mahallesi'ndeki müstakil evde çıktı. Bayram Özkara'nın tutuşturmaya çalıştığı kömür sobası, aniden alev aldı. Sobadan başlayan yangın kısa sürede evi sardı.

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Güçlükle kontrol altına alınan yangında Bayram Özkara, yaralandı. Yatağa bağımlı, 2 çocuk ve 5 torun sahibi eşi Necmiye Özkara ise hayatını kaybetti.

Bayram Özkara ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Küle dönen evde bulunan 10 bin TL'nin de yandığı belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2020-12-24 10:52:42



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