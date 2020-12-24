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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutluspor kendine geldi

DHA

Turgutluspor kendine geldi


TURGUTLU (DHA) - Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta art arda 3 mağlubiyetle zirvenin gerisine düştükten sonra evinde Pazarspor'u 2-1 yenen Turgutluspor, yarıştan kopmadı.
Grupta puanını 30'a çıkaran kırmızı siyahlı ekip, lider Eyüpspor'un 5 puan gerisinde Play-Off hattında üçüncü sırada yer alıyor. Turgutluspor'da maç günü takımın eski genel kaptanlarından Ayhan Çekildoğan'ın vefatı ise camiayı yasa boğdu. Çelikdoğan, tedavi gördüğü koronavirüse yenik düştü.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu
2020-12-24 12:00:36

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