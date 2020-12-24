Turgutluspor kendine geldi

TURGUTLU (DHA) - Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta art arda 3 mağlubiyetle zirvenin gerisine düştükten sonra evinde Pazarspor'u 2-1 yenen Turgutluspor, yarıştan kopmadı.
Grupta puanını 30'a çıkaran kırmızı siyahlı ekip, lider Eyüpspor'un 5 puan gerisinde Play-Off hattında üçüncü sırada yer alıyor. Turgutluspor'da maç günü takımın eski genel kaptanlarından Ayhan Çekildoğan'ın vefatı ise camiayı yasa boğdu. Çelikdoğan, tedavi gördüğü koronavirüse yenik düştü.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu
2020-12-24 12:00:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.