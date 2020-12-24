Ameliyat sırasında ‘Gesi Bağları’ türküsünü söyledi Ameliyatta türkü söyleyen Mustafa Keçili: “Şarkıyla birlikte ameliyatın nasıl olup bittiğini hiç anlayamadım” Op. Dr. Erdem Nalbant: “Hasta, ameliyatın nasıl geçtiğini anlamıyor”

Manisa’da kasık fıtığı şikayetiyle hastaneye başvuran bir genç, ameliyat sırasında “Gesi Bağları” türküsünü söyleyerek ameliyat stresini unuttu.

Kasık fıtığı şikayetiyle Manisa’nın Akhisar ilçesinde özel bir hastaneye gelen 26 yaşındaki Mustafa Keçili, Op. Dr. Erdem Nalbant tarafından yapılan tetkiklerinin ardından ameliyata alındı. Op. Dr. Erdem Nalbant, ameliyat sırasında hastasını motive etmek için farklı bir yol izledi. Spinal anestezi ile gerçekleştirilen operasyon esnasında ameliyat masasına yatan Keçili, ‘Gesi Bağları’ türküsünü söyleyerek ameliyatın stresini unuttu. Sosyal medyada paylaşılan video büyük beğeni topladı.

Alışılmışın dışında yapılan ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Erdem Nalbant, “Hastamız bize kasıkta şişlik şikayetiyle başvurdu. Yaptığımız tetkiklerde kasık fıtığı olduğunu saptadık. Dün de spinal anesteziyle yani belden altının hissizleştirildiği yöntemle ameliyatını gerçekleştirdik. Sağ olsun hastamızda bize sürpriz yaptı. Ameliyat sırasında güzel bir türkü söyledi. Tabii hastamız türkü söylerken biz ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyat yaparken biz de zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Bu bizim açımızdan önemli. Pandemi sebebiyle gerçekten ülkemiz ve dünya zor günler geçiriyor. Bizler sağlık çalışanları olarak inanılmaz bir yük altındayız. Türkiye’de 10 Covid hastasından bir tanesi sağlık çalışanı şu anda. Sağlık çalışanlarının da bir tebessüme ihtiyacı var. Bu nedenle hastamız söylerken anestezi teknisyeni arkadaşımız izin alarak çekim yaptı. Bunu sosyal medyada paylaştıktan sonra çok olumlu tepkiler geldi. Amacımız da burada hem hastalarımıza hem sağlık çalışanlarına biraz tebessüm yaptırabilmek, bir nebze onları motive etmekti. Bunu da başardığımızı görüyorum. Ameliyatlar bu şekilde de yapılabilir, ben öneriyorum. Hasta, ameliyatın nasıl geçtiğini anlamıyor. Bizim açımızdan da keyifli bir hal alıyor. Bundan dolayı mutluyuz” dedi.



“Ameliyatın nasıl olup bittiğini anlayamadım”

Ameliyat sırasında türkü söyleyerek motive olan Mustafa Keçili, “Kasık fıtığı rahatsızlığım vardı. Ameliyatım çok güzel geçti, hocamın eli çok hafifmiş. Ameliyat sırasında şarkı söyledim. ‘Gesi Bağları’ türküsünü ilkokulda öğrenmiştim. Koroda hocamız vardı, o öğretmişti. Ameliyat sırasında doktorumuzdan izin aldım, kendisi elbette söylememde bir sakınca olmadığını ifade etti. Şarkıyla beraber güzel oldu. Şarkıyla birlikte ameliyatın nasıl olup bittiğini hiç anlayamadım. Şarkı söylemek stresimi azalttı. Hocamın ameliyat sırasında sohbet de etmesi beni de rahatlattı. Şu an gayet iyiyim, yürüyebiliyorum ve bir sıkıntım yok” diye konuştu.

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