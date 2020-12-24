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Manisa FK fırtına gibi, hem namağlup hem en golcü...

DHA

Manisa FK fırtına gibi, hem namağlup hem en golcü...


MANİSA, (DHA)MİSLİ.com 2´nci Lig Beyaz Grup´ta lider Manisa Futbol Kulübü, 16 maçta topladığı 44 puanla adeta fırtınalar estiriyor. Son olarak evinde Zonguldak Kömürspor´u 4-0 yenen siyah-beyazlılar en yakın rakibine 14 puan fark atarak liderliğini sürdürdü. Türkiye´deki profesyonel liglerde namağlup tek takım olan Manisa FK, attığı 53 golle de en skorer ekip unvanını aldı. Geride kalan 16 karşılaşmada sadece 2 beraberliği olan Ege ekibi 14 maçını galibiyetle tamamlayarak büyük başarı elde etti.Teknik Direktör Serkan Özbalta, Zonguldak Kömürspor galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Önemli bir maç oynadıklarını belirten Özbalta, "Nisan sonuna kadar uzun bir maraton var" dedi. Özbalta, "Evimizde berabere kaldığımız Uşakspor maçından sonra Hacettepe deplasmanında güzel bir galibiyet almıştık. Seriyi devam ettirme açısından oynadığımız bu maçı da kazanmak durumundaydık.Bu tarz müsabakalar oyuncuların zor motive olduğu maçlar şampiyonluğu belirleyecek maçlar. Çok değerli bir galibiyet aldık" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Manisa
2020-12-24 14:00:28

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