Somaspor - Osmaniye Futbol Kulübü: 3-2

SOMA (DHA)STAT: Soma Atatürk
HAKEMLER: Tolga Tugay İnan (xx), Tuncay Ercan (xx), Melih Tan (xx)
SOMASPOR: Muharrem Tunay (xx) Melih (xxx), Oğuzhan (xx), Uğur (xxx) (Dk. 79 Abdülkadir xx), Nurettin (xxx), Onur (xxx), Hakan (xx), Enes (xx), Özcan (xx) (Dk. 66 Muhammed xx), Burak (x) (Dk. 66 Ali xx), Yasin (x) (Dk. 66 Eren xx)
OSMANİYE FUTBOL KULÜBÜ: Mesut (x) Erkan (x) (Dk. 62 Mustafa x), Tayfun Sabri (x), Kerim (xx), Onur (x) (Dk. 46 Hamit x), Soner (x), Sırat (xx), Bekir Can (x), Fatih (x) (Dk. 88 Gencay), Yavuz (x), Tolga (xx) (Dk. 28 Hakkı xx)
GOLLER: Dk. 29 Özcan, Dk. 45 Uğur, Dk. 90 (P) Nurettin (Somaspor) - Dk. 10 Tolga, Dk. 61 (P) Hakkı (Osmaniye FK)
SARI KARTLAR: Onur, Melih, Oğuzhan (Somaspor) Soner, Hakkı, Hamit (Osmaniye FK)Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Somaspor evinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Osmaniye Futbol Kulübü'nü 1-0 geriye düştüğü maçta son dakika golüyle 3-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi.
Konuk ekip 10'uncu dakikada Tolga'nın golüyle öne geçerken, 29'uncu dakika Özcan'la skora denge getiren Somaspor, 45'inci dakikada Uğur'la 2-1 öne geçti. Pes etmeyen Osmaniye ekibi 61'inci dakikada penaltıdan Hakkı'nın golüyle beraberliği yakaladı. Müsabakada son sözü 90'ıncı dakikada penaltıdan Nurettin söyledi: 3-0. Bu sonuçla Somaspor 31 puana ulaşıp zirvenin yeni sahibi olurken, Osmaniye FK 11 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma
2020-12-24 15:14:30
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.