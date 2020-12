Ameliyat sırasında 'Gesi Bağları'nı söyleyen hastanın görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü

Ersan ERDOĞAN/MANİSA (DHA)MANİSA'da, kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen Mustafa Keçili (26), ameliyat sırasında türkü söyledi. Doktoru, Keçili'yi motive etmek amacıyla kaydettiği türküyü, hastanın izniyle sosyal medyada paylaştı. Görüntüler izlenme rekoru kırarken hasta, "Türkü söylerken ameliyatın nasıl olup bittiğini hiç anlamadım" dedi.

Manisa'da yaşayan Mustafa Keçili, kasık ağrısı şikayetiyle Akhisar ilçesindeki özel bir hastaneye gitti. Kasık fıtığı teşhisi konulan Keçili, ameliyata alındı. Keçili, ameliyat sırasında türkü söylemek için doktoru Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdem Nalbant'tan izin istedi. Dr. Nalbant, hastasının bu isteğini kabul etti. Doktor, bununla da kalmayıp, motive etmek için hastasının ameliyat sırasında 'Gesi Bağları' türküsünü seslendirdiği bu anları cep telefonuyla kaydetti. Dr. Nalbant, daha sonra bu görüntüleri hastasının da onayını aldıktan sonra sosyal medyada paylaştı. Keçili'nin yanık sesiyle söylediği türkü izlenme rekoru kırdı. Ameliyat sırasında türkü söyleyerek motive olduğunu belirten Mustafa Keçili, "Kasık fıtığı rahatsızlığım vardı. Ameliyatım çok güzel geçti, hocamın eli çok hafifmiş. Ameliyat sırasında 'Gesi Bağları' türküsünü söyledim. Türküyü ilkokulda öğrenmiştim. Koroda hocamız vardı, o öğretmişti. Ameliyat sırasında doktorumun da izni ile türküyü söyledim. Türkü söylerken ameliyatın nasıl olup bittiğini hiç anlamadım. Türkü söylemek ameliyat stresimi azalttı. Hocamın ameliyat sırasında sohbet etmesi de beni ayrıca rahatlattı. Şu an gayet iyiyim, yürüyebiliyorum ve bir sıkıntım yok" diye konuştu.

`HASTAMIZA VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEBESSÜM ETTİREBİLMEYİ AMAÇLADIK´

Ameliyatı yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdem Nalbant, hastanın kendilerine kasığında şişlik şikayetiyle başvurduğunu belirtip, "Tetkiklerde kasık fıtığı olduğunu saptadık. Dün de spinal anesteziyle yani belden aşağısının hissizleştirildiği yöntemle ameliyatını gerçekleştirdik. Sağ olsun hastamız da bize sürpriz yaptı. Ameliyat sırasında güzel bir türkü söyledi. Tabi hastamız türkü söylerken biz ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyat yaparken biz de zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Bu bizim açımızdan önemli. Pandemi sebebiyle gerçekten ülkemiz ve dünya zor günler geçiriyor. Biz sağlık çalışanları olarak inanılmaz bir yükün altındayız. Türkiye'de, şu an her 10 Covid-19 hastasından biri sağlık çalışanı. Sağlık çalışanlarının da bir tebessüme ihtiyacı var. Bu nedenle hastamız söylerken anestezi teknisyeni arkadaşımız izin alarak çekim yaptı. Bunu sosyal medyada paylaştıktan sonra çok olumlu tepkiler geldi. Amacımız da burada hem hastalarımıza hem sağlık çalışanlarına biraz tebessüm ettirebilmek, bir nebze onları motive etmekti. Bunu da başardığımızı görüyorum. Ameliyatlar bu şekilde de yapılabilir, ben öneriyorum. Hasta, ameliyatın nasıl geçtiğini anlamıyor. Bizim açımızdan da keyifli bir hal alıyor. Bundan dolayı mutluyuz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

