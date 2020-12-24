TFF 3. Lig: Somaspor: 3 - Osmaniyespor FK: 2

Misli.com 3.Lig 3. Grup 15. hafta karşılaşmasında Somaspor, evinde Osmaniyespor'u 32 mağlup etti.
Stat: Soma Atatürk
Hakemler: Tolga Tugay xx, Tuncay Ercan xx, Melih Tan xx
Somaspor: Tunay xx, Melih xx, Oğuzhan xx, Uğur xxx(Abdülkadir dk 79 xx), Nurettin xxx, Onur xx, Hakan xx, Enes xx, Özcan xxx(Muhammed dk. 67 xx), Burak xx(Ali dk.66 xx), Yasin xx(Eren dk. 67 xx)
Osmaniyespor FK: Mesut x, Erkan x(Mustafa dk. 62 x), Tayfun xx, Kerim x, Onur x(Hamit dk. 46 x), Soner xx, Sırat x, Bekir Can x, Fatih x(Gencay dk.88 x), Yavuz x, Tolga xx(Hakkı dk. 28 xx)
Goller: Özcan (dk.29), Uğur (dk. 45), Nurettin (dk.90 pen.) (Somaspor), Tolga (dk.10), Hakkı (dk.61 pen.) (Osmaniyespor)
Sarı kartlar: Soner, Hakkı, Hamit (Osmaniyespor) Onur, Melih, Oğuzhan (Somaspor)
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