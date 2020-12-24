Kula’da 10 dakika arayla iki kaza: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kula’da 10 dakika arayla iki kaza: 2 yaralı

İHA

Kula’da 10 dakika arayla iki kaza: 2 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde 10 dakika arayla iki farklı noktada meydana gelen kazalarda iki kişi yaralandı. Kazaların birinde aynı yönde seyreden 3 otomobil çarpışırken, diğer kazada ise köpeğe çarpmamak için ani manevra yapan otomobil kontrolden çıkarak şarampole düştü.

İlk kaza, saat 16.15 sıralarında İzmirAnkara D300 karayolu Kovukdere rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kula yönünden İzmir yönüne doğru seyir haline olan Sait Kerem Tercan idaresindeki 35 AAF 594 plakalı Citröen otomobil, aynı yönde seyreden Enver İbiş idaresindeki 03 BU 118 plakalı Ford marka otomobil ve Kadir Sindi idaresindeki 03 BR 754 plakalı Peugeot marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden ikisi emniyet şeridinde dururken, biri ise sol şeritte orta refüje çarparak durabildi. Zincirleme kazada otomobil şoförleri yara almazken, 03 BU 118 plakalı otomobil plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Emir Taha İbiş (13) hafif yaralandı. Yaralı çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer kaza ise 16.25 sıralarında İzmirAnkara D300 karayolu üzeri Körez Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir yönünden Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Ahmet Kara (28) idaresindeki 35 AB 4263 plakalı Renault marka otomobil, köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, karayolu üzerinden bir süre savrulduktan sonra yol kenarındaki şarampole düştü. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Kara yara almazken, otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Deleş (61) hafif yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Deleş, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Her iki kazada yaralanan iki kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazalar ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hafriyat atıkları geri kazanılacak Manisa’ya bir çevreci yatırım daha Manisa'daki inşaat ve hafriyat atıkları dolgu malzemesi olarak kullanılacak
YEREL HABERLER Hafriyat atıkları geri kazanılacak Manisa’ya bir ...
Manisa'nın yeni gözdesinde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Manisa'nın yeni gözdesinde çalışmalar sürüyor
Engelli kadının yüzü büyükşehirle güldü
YEREL HABERLER Engelli kadının yüzü büyükşehirle güldü
Tarımsal kalkınmaya büyükşehir desteği
YEREL HABERLER Tarımsal kalkınmaya büyükşehir desteği
Ağaçta iki gün boyunca mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Ağaçta iki gün boyunca mahsur kalan yavru kedi ...
TFF 3. Lig: Somaspor: 3 - Osmaniyespor FK: 2
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Somaspor: 3 - Osmaniyespor FK: 2
Somaspor - Osmaniyespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Somaspor - Osmaniyespor (FOTOĞRAFLAR)
Ameliyat sırasında 'Gesi Bağları'nı söyleyen hastanın görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü
YEREL HABERLER Ameliyat sırasında 'Gesi Bağları'nı söyleyen hastanın ...
Muradiye OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Muradiye OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı
Muradiye’ye yıllık 2 milyon tonluk yeni içme suyu kaynağı
YEREL HABERLER Muradiye’ye yıllık 2 milyon tonluk yeni içme suyu ...
Yunusemre futbol altyapıda çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Yunusemre futbol altyapıda çalışmalar sürüyor
Tarım arazileri MASKİ’nin korumasında
YEREL HABERLER Tarım arazileri MASKİ’nin korumasında
Üzüm bağlarından renkli görüntüler
YEREL HABERLER Üzüm bağlarından renkli görüntüler
'Anadolu Selçuklu Devleti hanedan kadınları ve mimari' konferansı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER 'Anadolu Selçuklu Devleti hanedan kadınları ve ...
Somaspor - Osmaniye Futbol Kulübü: 3-2
YEREL HABERLER Somaspor - Osmaniye Futbol Kulübü: 3-2
Manisa Sağlık-Sen’den personel planlaması açıklaması
YEREL HABERLER Manisa Sağlık-Sen’den personel planlaması açıklaması
Manisa FK fırtına gibi, hem namağlup hem en golcü...
YEREL HABERLER Manisa FK fırtına gibi, hem namağlup hem en golcü...
Ameliyat sırasında ‘Gesi Bağları’ türküsünü söyledi Ameliyatta türkü söyleyen Mustafa Keçili: “Şarkıyla birlikte ameliyatın nasıl olup bittiğini hiç anlayamadım” Op. Dr. Erdem Nalbant: “Hasta, ameliyatın nasıl geçtiğini anlamıyor”
YEREL HABERLER Ameliyat sırasında ‘Gesi Bağları’ türküsünü ...
Alaşehir’in modern kavşağı peyzajıyla da göz dolduracak
YEREL HABERLER Alaşehir’in modern kavşağı peyzajıyla da göz ...
Devlet Bahçeli Kavşağı’ndaki Türk Bayrağı motifi yenilendi
YEREL HABERLER Devlet Bahçeli Kavşağı’ndaki Türk Bayrağı motifi ...
Eski meclis üyesi koronaya yenik düştü
YEREL HABERLER Eski meclis üyesi koronaya yenik düştü
Turgutluspor kendine geldi
YEREL HABERLER Turgutluspor kendine geldi
Salihli Belediyesi’nden yapılandırma çağrısı
YEREL HABERLER Salihli Belediyesi’nden yapılandırma çağrısı
Necmiye nine, sobadan çıkan yangında öldü
YEREL HABERLER Necmiye nine, sobadan çıkan yangında öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X