Manisa Celal Bayar Üniversitesinden '2020 biterken pandemi ve ekonomi' forumu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen '2020 biterken pandemi ve ekonomi' konulu Forum, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin de katılımıyla, çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

'2020 biterken pandemi ve ekonomi' Forumuna, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, davetli konuşmacılar ve akademisyenler katıldı.



"Birçok parametreyi içinde barındıran bir süreç yaşıyoruz"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Yenal Kesbiç’in moderatörlüğünde gerçekleşen, “2020 biterken pandemi ve ekonomi' Forumu açılış konuşmasına, tüm konukları selamlayarak başlayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, “Yaşadığımız salgın, tüm dünya insanlığının muhatap olduğu, her gelir düzeyinden, her sosyal çevreden insanın karşılaştığı bir sorun. Birçok parametreyi içinde barındıran bir süreci yaşıyoruz. Yaşanan bu süreç, doğal ve tarıma dayalı kaynaklar ile insan kaynaklarını en iyi düzeyde kullanmamız gerekliliğini öne çıkardı. Öz kaynaklarımızı maksimum verimlilik düzeyinde kullanmamız ve ülkemiz için yerlilik ve millilik noktasının ne kadar önemli olduğu vurgusunu da beraberinde getirdi.” ifadelerine yer verdi.



"Tarım ve gıda sektörü de etkilendi"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pandemi Dönemi Tarım Politikaları çerçevesinde yaptığı konuşmasında, yeni tip korona virüs (Covid19) salgınının bu yıl küresel çapta tüm ekonomileri olumsuz etkilediğini dile getirerek, her sektör gibi tarım ve gıda sektörünün de salgından etkilendiğini belirtti. Bakan Pakdemirli, tarımın insanoğlunun en eski uğraşı olduğunu, sektörün sadece gıda ihtiyacını karşılamada değil, gelir ve kalkınmada da önemli bir araç olduğunu ifade etti.



Yaklaşık 3 saat sürdü

Davetli konuşmacılar; Bakırçay Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Recai Coşkun, 'Pandemi sürecinde küresel ve ulusal/yerel kavramlarının yeniden anlamlandırılması', İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Serhat Burmaoğlu, 'Pandemi ve sürdürebilirlik ilişkisi: Dijital dönüşüm yeni normalin aracı mı?', Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Ada, 'Pandemi dönemi sağlık hizmetlerinde planlama ve yönetim sorunları, çözüm önerileri', İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burcu Güneri Çangarlı, 'Covid19 sürecinde evden çalışmanın firmalara ve çalışanlara etkisi' ve İzmir Demokrasi Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Akay, 'Pandemi sürecinin finansal raporlama ve denetimine etkileri' başlıkları altında dinleyicilere bilgi aktarımında bulundu.

3 saat süren “2020 biterken pandemi ve ekonomi' Forumu, moderatör Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Yenal Kesbiç’in davetli konuşmacılara ve tüm katılımcılara teşekkür etmesi ve benzer bir platformda tekrar buluşma dileğiyle sona erdi.

