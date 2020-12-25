Turgutluspor seri peşinde 

TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Pazarspor'u evinde 2-1 yenerek 3 maçlık yenilgi serisini sonlandıran Turgutluspor, yarın zirve adaylarından Sakaryaspor deplasmanına çıkacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Furkan Aksuoğlu'nun yöneteceği maç saat 13.00'te başlayacak. Turgutluspor bu maç öncesi 30 puanla 3'üncü sırada yer alırken, Sakaryaspor ise 28 puanla 5'inci basamakta bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU
2020-12-25 11:05:38
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