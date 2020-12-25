Sulama kooperatiflerine destek devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sulama kooperatiflerine yardım ve destekler hız kesmeden devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerdeki üreticilere destek vermek için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu kapsamda Salihli ilçesine bağlı Bahçecik Sulama Kooperatifi’ne 110mm/10atü ölçülerinde toplam 2 bin 100 metre boru yardımı yapıldı.



Kooperatif başkanı ve üreticilerden teşekkür

S.S Salihli Bahçecik Sulama Kooperatifi Başkanı Ekrem Aydoğdu, “Borular tesislerimiz için oldukça faydalı olacak. Dere yatağından kanallarla taşıdığımız doğal su kaynağını yapılan bu yardım ile kapalı sisteme alarak üretimini yaptığımız zeytin ağaçlarının sulamasında kullanacağız ve artık sulama suyumuz boşa akmayacak. Verilen bu yardımlar için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sayın Yılmaz Usta ve ekiplerine teşekkür ederim.” dedi.



“Desteğimiz devam edecek”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da, “Tarımsal devamlılığın sağlanması için kooperatif ve üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu yaptığımız yardım ile açık kanallar yüzünden oluşan su kaybının önüne geçilebilmesi için elimizden gelen desteği sağlamaya ve üreticilerimizin üretim sezonunda sorun yaşamamaları için çalışmalarımızı hızla sürdürmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.